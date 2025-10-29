Zaragoza priorizará el paso de los autobuses urbanos en hasta cien cruces para mejorar las frecuencias para los usuarios

Era una posibilidad que lleva tiempo valorándose en el Ayuntamiento de Zaragoza como alternativa, entre otras cosas, a las líneas de alta capacidad con plataformas propias como es el caso del tranvía. El área de Movilidad va a aprovechar la renovación del contrato del autobús urbano y de otros relacionados con la gestión del tráfico para implementar medidas que permitan a las líneas de bus circular más rápido por las calles de la ciudad con el objetivo de que los usuarios recorten sus tiempos de viaje.

Esto se hará poniendo en marcha sistemas de prioridad semafórica, mecanismos que permiten que las luces de los semáforos se pongan en verde cuando se acerca un autobús para evitar que este frene. Con ello se ganará velocidad comercial y se mejorarán las frecuencias para los usuarios, dos de los objetivos que busca el consistorio con este nuevo contrato.

Estos sistemas de prioridad semafórica se instalarán en carriles bus pero también en otros de uso compartido y primeramente se realizará una prueba piloto con 40 autobuses, que deberán contar con la tecnología necesaria para permitir este cambio antes de que transcurran 18 meses desde la puesta en marcha del contrato. No obstante, este experimento no estará vinculado con la puesta en marcha del nuevo contrato del autobús, sino a otro contrato, el de la gestión de los semáforos, que en estos momentos se está redactando y que se prevé licitar y adjudicar en los próximos meses.

Los plazos

Una vez que esos sistemas se prueben y se demuestre que la tecnología funciona, la empresa gestora de los semáforos y la del autobús tendrán que trabajar de la mano para extender todos estos mecanismos a toda la red de transporte público. Así, entre 2029 y 2030 en Zaragoza tendrá que haber cien intersecciones con semáforos capaces de comunicarse con los autobuses para priorizar su paso en caso de que sea necesario.

Y es que no siempre se pondrá la luz verde cuando se acerquen los buses a estas intersecciones. Estos sistemas, que funcionarán con Inteligencia Artificial, tendrán en cuenta varios parámetros a la hora de permitir, o no, el paso de los autobuses antes que el de otros vehículos.

Entre otras cosas, se tendrá en cuenta la línea de bus que se acerca a la intersección, el tiempo de retraso o adelanto con el que circula ese vehículo con respecto a los tiempos estipulados sobre el papel, la velocidad a la que circula en el momento de aproximarse al semáforo, la longitud del bus y la carga estimada de pasajeros a bordo, así como el nivel de prioridad asignado a esa línea previamente en función de la demanda y de los usos que registre esa línea.

Todo eso permitirá al ayuntamiento priorizar algunas líneas osbre otras o favorecer el paso de ciertos vehículos cuando acumulen retraso por algún motivo no esperado, ajustando así las frecuencias de toda la red para evitar que los pasajeros tengan que esperar más de la cuenta en las paradas.

No obstante, estas no serán las únicas novedades relacionadas con la tecnología que se pongan en marcha con el nuevo contrato. Con el despliege de todas las novedades que se estipulan en los pliegos llegarán también los postes inteligentes, que darán mucha más información que los actuales puesto que contarán con hasta dos pantallas que, entre otras cosas, informarán del nivel de ocupación de los vehículos, además del tiempo para llegar hasta la parada.

Quien resulte adjudicatario del contrato deberá renovar la totalidad de la red de postes del autobús en la ciudad en los dos primeros años de prestación del servicio. Esos nuevos totems contarán además con cámaras que permitirán controlar la entrada y salida de los buses y el número de personas que hay esperando en cada marquesina.