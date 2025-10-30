Aparcar en Zaragoza, un quebradero de cabeza para los conductores: "Hay que tener paciencia"

Ya sea para ir a trabajar, visitar a un familiar o simplemente para hacer la compra, aparcar cada día resulta un quebradero de cabeza para los ciudadanos de Zaragoza, que ya son más de 200.000 los que tienen vehículo propio. La realidad es que el azul y el naranja se están 'comiendo' a la capital aragonesa. A partir del año 2026, entrará en vigor el contrato que el Ayuntamiento de Zaragoza sacó a licitación el pasado mes de junio, que implicaba el aumento de plazas de las zonas de estacionamiento regulado (azul y naranja) de 6.500 a 21.745, algo más del triple. Un medida que se lleva a cabo, precisamente, para facilitar el aparcamiento ganando mayor rotación entre los vehículos.

Gonzalo Alba, un vecino del barrio de la Romareda, usa el coche para todo, entre otras cosas, para ir a trabajar al Centro, por la zona del Casco Histórico. "No trabajo a tiempo completo, pero los 4 euros de parking no me los quita nadie. Entiendo que la demanda para aparcar es alta y moleste, aunque intuyo que el dinero tiene que salir de algún sitio", opina el zaragozano.

Otro joven que vive en los alrededores del parque Bruil, Manuel Rodríguez, aclara que solamente ha usado estas plazas de aparcamiento de pago (zona azul y naranja) en la plaza San Francisco y no se ha visto tan perjudicado. "Llegué a pagar algo más de un euro por usarlas durante poco más de dos horas". Además, el aragonés de 22 años deja su turismo en la calle al no tener plaza de garaje y anima a "tener paciencia" para estacionar en zona blanca en la capital aragonesa.

Mapa de los barrios con estacionamiento regulado de Zaragoza / GOBIERNO DE ARAGÓN

¿En Zaragoza se aparca bien?

En cuanto a si en Zaragoza es más fácil o difícil aparcar, hay distintos puntos de vista. Un joven del Barrio Jesús circula por partida doble, con turismo propio y con la furgoneta de su empresa asegura que "cada vez va a peor". "Aparcar a día de hoy por zonas públicas se vuelve una odisea. El añadir zonas de estacionamiento regulado sería un problema extra", comenta. A lo que añade que zonas y explanadas usadas para otras actividades de ocio, como bien pueden ser las ferias o conciertos, podrían utilizarse para hacer parkings públicos algo que, por cierto, ya sucede.

Alejandro martínez, de San Mateo de Gállego, relata alguna de sus experiencias estacionando en la capital. "He intentado aparcar por la zona del colegio de San Agustín (Camino de Las Torres) varias veces y me ha resultado imposible", explica, aunque se las ha visto peores y en zonas más alejadas. "Una vez fui a buscar a mi prima a la zona de Tráfico (Delicias) y estuve 45 minutos buscando sitio, terrible. Al final me tuve que poner en doble fila y esperar un poco a que saliera de su clase de conducir".

La otra cara de la moneda la define también este chico, quien acude todavía con regularidad a la capital aragonesa. "Para ser la quinta ciudad más poblada de España, no está nada mal". Aunque tiene un método más común de lo normal en los que vienen de barrios rurales o de pueblos alejados del área metropolitana de Zaragoza. "De normal suelo aparcar por el Actur en el parking de algún supermercado y ya me muevo en tranvía o en bus", explica.

Otro joven que vive en Cuarte de Huerva, Marío García, aplica la misma táctica. "Trabajo en la plaza del Pilar y siempre dejo mi coche en Valdespartera para bajarme en tranvía al Centro", comenta. A lo que otra trabajadora de esta zona suma: "Lógicamente, si intentas aparcar por aquí al mediodía te vas a chocar contra la pared y vas a perder mucha mañana. Pero, para los que venimos temprano, es un problema menor y no cuesta tanto tiempo".

Los hay que tienen otras alternativas y aparcan en sus trabajos. "Yo tengo una plaza asignada dentro de mi colegio, pero cuando a veces he tenido que dejar el coche fuera, cero problemas", explica María Jesús Navarro, una trabajadora por más de 35 años en el barrio de San Gregorio, aunque percibe este aumento de vehículos en general por cómo "añaden zonas extra para aparcar", por ejemplo en complejos deportivos u otras parcelas.