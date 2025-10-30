Canarias continúa su 'roadshow' empresarial en Zaragoza

El martes 11 de noviembre, la ciudad de Zaragoza tomará el relevo de la gira de eventos empresariales impulsada por el Gobierno de Canarias, a través de su Agencia de Promoción Económica, Proexca. La jornada se celebrará en el Espacio Aura (Av. de José Atarés, 7) en un encuentro matutino que tendrá lugar entre las 09.00 y las 11.00 horas.

Zaragoza, un hub logístico y tecnológico fundamental en el tejido empresarial español, ha sido elegida como parada estratégica en esta gira nacional. El objetivo es claro: presentar a las empresas aragonesas en fase de expansión las condiciones únicas y las grandes ventajas que ofrece el archipiélago para que puedan alcanzar "su mejor versión" como plataformas de negocio.

Bajo el título Canarias, donde las empresas descubren su mejor versión, Proexca, en colaboración con Prensa Ibérica, ha diseñado un programa que busca crear sinergias directas con los sectores estratégicos aragoneses, incluyendo la logística, las TIC y las energías renovables.

Puedes inscribirte en la jornada en este enlace.

El evento ofrecerá un espacio de diálogos y networking, donde los asistentes podrán conocer de primera mano cómo las Islas Canarias se posicionan como un hub estratégico en el Atlántico.

El encuentro contará con la presencia de figuras clave del sector económico y tecnológico zaragozano y aragonés. La conducción del acto correrá a cargo de la periodista económica Susana Criado, con la visión estratégica de Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, y la bienvenida institucional de Pablo Martín Carbajal, CEO de Proexca.

El evento reunirá en una mesa de debate a la economista María Dolores Rodríguez Mejías, directora de proyectos en AECONOMIA XXI; Alejandro F. Ibrahim Perera, Presidente del Clúster Aeroespacial de Aragón y director General del Aeropuerto de Teruel; y Antonio Iglesias, vicepresidente de la Asociación Regional Aragonesa de Desarrolladores y Expertos en Videojuegos y Co-Fundador & Desarrollador de videojuegos en Kraken Empire, entre otros. En el diálogo se presentará la experiencia de Esther Borao, Directora General del Instituto Tecnológico de Aragón.

La gira continuará posteriormente en Madrid, el 20 de noviembre. Canarias, seleccionada por cuarta vez consecutiva para esta gira promocional, se consolida como un destino con condiciones únicas para crecer y expandirse a nivel internacional.