El cartel viral por Halloween: "No hay truco o trato, esto es Zaragoza, no Wisconsin"
Es un clásico de una comunidad de vecinos y la respuesta no se queda atrás: "Iros a cascala, so modorros"
A veces nos pensamos que lo que veíamos en 'Aquí no hay quién viva' o lo que seguimos viendo en 'La que se avecina', series de comunidades de vecinos con todo tipo de tropelías e historias, es ciencia ficción. Pero a veces llega un bofetón de realidad.
Los vecinos, en ocasiones, tienen muchas formas de comunicarse y eligen hacerlo mediante carteles en el ascensor o en el rellano en lugar de hacerlo cara a cara. Y así, de paso, que se enteren más vecinos de lo que está ocurriendo. Desde quejas por ruido, ladronzuelos de cuadros y un sinfín más de historias que merecen ser contadas. Y por Halloween, este tipo de carteles se multiplican. Uno de ellos, de los que más éxito ha tenido, es de Zaragoza. No es nuevo, pero cada año inunda las redes de memes porque ya se ha convertido en un clásico.
La respuesta no se queda atrás
Es tradición que los más pequeños acudan casa por casa en busca de caramelos y chucherías vestidos de miedo y diciendo "truco o trato", pero a unos vecinos de Zaragoza no les hace tanta gracia la tradición americana. "En esta casa no hay truco o trato, hay buñuelos y torrijas. Esto es Zaragoza, no Wisconsin, lo siento", escribía el mensaje original.
Ahora bien, la respuesta no se ha quedado atrás para nada. Especialmente, si eres aragonés, lo leerás hasta con acento y entonación y te puedes imaginar hasta el tono: "Iros a cascala, so modorros". Muy de aquí.
- La avenida de Zaragoza que se prolongará por los 'ojos' de un viaducto y estará rodeada de nuevas viviendas
- La solución de un pueblo del Pirineo para luchar contra la sobreexplotación turística de sus pozas
- El Parque de Atracciones de Zaragoza tendrá su propio 'Dragon Khan': la nueva montaña rusa será el principal reclamo y la inversión inicial llega a los 17 millones
- Zaragoza se planta contra los incívicos: estas son las multas por escupir en la calle, tirar colillas o no limpiar las deposiciones de los perros
- Lluvia de alabanzas a un taxista de Zaragoza por el trato dado a un influencer ciego: 'Hizo más de lo que debía
- Daniel Bernad, el aragonés 'atrapado' en Cuba por un problema de salud, ya está de vuelta en España: 'El apoyo ha sido inmenso
- Encuentran sin vida a Kona, el perro de la montañera fallecida en el Pirineo
- El pequeño pueblo de Huesca que es fiel a su tradición y le dice 'no' a Halloween: 'Gracias por no venir disfrazados