Gómez Gámez ya es otra vez portavoz adjunto del PSOE en Zaragoza tras aparecer en audios de la UCO: "Las explicaciones las doy yo"

Alfonso Gómez Gámez vuelve a ser el portavoz adjunto del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza. Lo es de nuevo después de unos meses de suspensión temporal de militancia y después de que él mismo diera un paso al lado cuando se conoció que su nombre aparecía en uno de los audios incautados por la UCO de las conversaciones entre Koldo García y Santos Cerdán. Ahora, el partido ha resuleto el expediente informativo y, según ha explicado él mismo, "se ha concluido que el tema no tenía recorrido".

Así lo ha expresado Gómez Gámez en su primer turno de intervención en una moción para defender la creación de una línea de Cercanías entre Huesca y Zaragoza pero que el socialista ha utilizado, en parte, para defenderse de los ataques del PP. El concejal popular Alfonso Mendoza ha utilizado un punto del orden del día que servía para dar cuenta del nombramiento del edil del PSOE como portavoz adjunto para pedir explicaciones a Lola Ranera, la líder de los socialistas en la capital aragonesa, en el pleno de este jueves en el ayuntamiento.

"Es oportuno, o mejor dicho imprescindible, que usted dé alguna explicación. Ha dado nulas explicaciones en relación al cese y posterior restitución del portavoz adjunto", ha expresado Mendoza. "¿Por qué fue cesado? ¿Cuáles son los hechos concretos que ustedes han identificado? ¿Qué ha averiguado el PSOE en su expediente interno? ¿Cuáles han sido los criterios internos que han motivado su restitución? ¿Pone usted la mano en el fuego por que no vayamos a encontrar ninguna otra sorpresa en futuros informes de la UCO?", ha interrogado Mendoza al inicio del pleno, queriendo evidentemente recordar la sesión de la comisión de investigación en la que está compareciendo este jueves el presidente del Gobierno en el Senado.

La dimisión

Ranera ha respondido recordando que "a Alfonso no lo cesó nadie". "El PSOE inició un expediente informativo y lo que hizo el señor Gómez, que es una persona generosa y no quería que hubiera ninguna sospecha, fue apartarse temporalmente como portavoz adjunto. Se apartó él, temporalmente y voluntariamente, hasta que se resolviese el expediente informativo. Y resuelto ese expediente, ha regresado al que era su espacio. Fin de la historia", ha explicado Ranera que, eso sí, no ha dado cuenta de las conclusiones de ese expediente iniciado por la dirección de los socialistas.

Antes de que se lo echaran en cara, lo que sí ha pedido Ranera al resto de partidos en el ayuntamiento es que dejen de hablar de ellos. "Ya vale de opinar de cómo nos organizamos, nosotros no opinamos de ustedes. Dedíquense a resolver los problemas de los ciudadano", ha pedido la portavoz del PSOE.

En esta misma línea, el propio Gómez ha recordado que tanto algunos concejales del PP como el portavoz de Vox, Julio Calvo, han reconocido en público que las menciones a Gómez Gámez en los audios intervenidos de la UCO no son suficientes siquiera como para sospechar de la comisión de un hecho delictivo.

Las explicaciones de Gómez Gámez

Este mismo jueves, ha sido el propio Calvo el que ha repetido esa idea: "Soprendentemente le tenemos afecto. Alguna explicación tendrían que dar ustedes, pero lo que espero es que su partido le haya pedido sentidas disculpas.Quien le ha puesto a usted en la picota ha sido su propio partido más que esas grabaciones que en el fondo desvelaban pocos motivos para imputarle absolutamente nada".

Ya en julio, durante el debate del estado de la ciudad, el concejal de Presidencia del Gobierno de Chueca, Ángel Lorén, afirmó que "es el PSOE el que generó una sospecha que nosotros no teníamos", llegó a decir un edil que, pocas semanas antes, se encargó de pedir públicamente la dimisión de Gómez Gámez en un pleno extraordinario convocado por el PP para hablar del caso Koldo y de sus presuntas conexiones con los socialistas zaragozanos.

Finalmente, fue el propio Gómez Gámez el que se apartó. "Cesé de mis funciones con un comunicado que hice público pero claro, quizá no se lo leyeron porque estaban preparando ese aquelarre previo a mi incineración", ha recordado. "Las explicaciones las doy yo, no tengo problema. La mención (en los audios de la UCO) era tangencial, como incluso ustedes han reconocido después. El partido abrió un expediente, yo aporté mi información, ellos recabaron la suya y se consideró que efectivamente era un tema que no tenía ningún recorrido ni ninguna acción punible ni legal ni éticamente", ha zanjado Gómez Gámez, sentado ya de nuevo junto a Lola Ranera.