Komunika trae a Zaragoza a grandes referentes de la empresa, la motivación y la comunicación
El evento reunirá el 13 de noviembre a empresarios, comunicadores y expertos en liderazgo en el World Trade Center Zaragoza
Zaragoza va a tener su propia “hora dorada” del talento. El 13 de noviembre, a las 17:00, el World Trade Center se convierte en un set de ideas en directo: empresarios que han levantado marcas desde cero, voces que te enseñan a jugar bien con tu dinero y referentes que consiguen que salgas con una motivación extraordinaria. Komunika vuelve y viene a eso: a que entres con curiosidad y salgas con nuevos propósitos.
La segunda edición de este evento, organizado por Trifasiko Marketing, reúne en una sola tarde motivación, estrategia y conexiones. “No queremos un evento para escuchar y olvidar, queremos que te lleves contactos, herramientas y una inyección de ganas”, resume Javier Martínez, impulsor del encuentro.
Sobre el escenario, Carlos Sánchez Broto, fundador y CEO de Sports Emotion, contará los aciertos, las curvas y la ambición que hay detrás de una marca líder en e-commerce deportivo nacida en Aragón. Desde el radar económico, Luis Fernando Quintero (redactor jefe en Libertad Digital y director de “Tu dinero nunca duerme” en esRadio) aterrizará claves de finanzas reales para contextos cambiantes.
Vuelve también Álvaro Fontela, CEO de Raiola Networks, con su estilo directo y su manera de convertir lo técnico en acción. Y llegan dos pesos pesados de la motivación: Luis Galindo, referente en psicología positiva, y Emilio Duró, empresario y conferenciante que lleva décadas encendiendo equipos dentro y fuera de España. El acento aragonés lo ponen Raúl Benito, presidente de Eboca (más de 40 años liderando el vending en España), y Manuel Torres, director general de la firma, para hablar de cultura, liderazgo y cómo mantener el alma de un proyecto que no deja de crecer.
Más que ponencias: una comunidad que se cita cara a cara
Komunika quiere ser la tarde en la que conectas con quien necesitabas y te llevas ideas aplicables al día siguiente. “El objetivo es sencillo: que te sientes, escuches, hables… y te vayas con algo que te mueva por dentro”, apunta Martínez. La primera edición rozó los 200 asistentes y dejó el listón muy alto. Este año la organización espera más público, más conversaciones cruzadas y más colaboración entre perfiles muy distintos: desde estudiantes con hambre de empezar hasta directivos con ganas de reciclarse
Entradas y reserva
Las entradas para Komunika 2025 ya están disponibles, y se recomienda adquirirlas antes de que se agoten. La cita incluirá todas las conferencias, un aperitivo posterior para fomentar el networking entre ponentes y asistentes, y alguna que otra sorpresa pensada para quienes quieran cerrar la jornada con nuevas ideas y nuevos contactos. Toda la información y venta en www.eventokomunika.es.
