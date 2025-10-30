Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Komunika trae a Zaragoza a grandes referentes de la empresa, la motivación y la comunicación

El evento reunirá el 13 de noviembre a empresarios, comunicadores y expertos en liderazgo en el World Trade Center Zaragoza

Cartel de la cita.

Cartel de la cita. / Trifasiko

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Zaragoza va a tener su propia “hora dorada” del talento. El 13 de noviembre, a las 17:00, el World Trade Center se convierte en un set de ideas en directo: empresarios que han levantado marcas desde cero, voces que te enseñan a jugar bien con tu dinero y referentes que consiguen que salgas con una motivación extraordinaria. Komunika vuelve y viene a eso: a que entres con curiosidad y salgas con nuevos propósitos.

La segunda edición de este evento, organizado por Trifasiko Marketing, reúne en una sola tarde motivación, estrategia y conexiones. “No queremos un evento para escuchar y olvidar, queremos que te lleves contactos, herramientas y una inyección de ganas”, resume Javier Martínez, impulsor del encuentro.

Sobre el escenario, Carlos Sánchez Broto, fundador y CEO de Sports Emotion, contará los aciertos, las curvas y la ambición que hay detrás de una marca líder en e-commerce deportivo nacida en Aragón. Desde el radar económico, Luis Fernando Quintero (redactor jefe en Libertad Digital y director de “Tu dinero nunca duerme” en esRadio) aterrizará claves de finanzas reales para contextos cambiantes.

Vuelve también Álvaro Fontela, CEO de Raiola Networks, con su estilo directo y su manera de convertir lo técnico en acción. Y llegan dos pesos pesados de la motivación: Luis Galindo, referente en psicología positiva, y Emilio Duró, empresario y conferenciante que lleva décadas encendiendo equipos dentro y fuera de España. El acento aragonés lo ponen Raúl Benito, presidente de Eboca (más de 40 años liderando el vending en España), y Manuel Torres, director general de la firma, para hablar de cultura, liderazgo y cómo mantener el alma de un proyecto que no deja de crecer.

Más que ponencias: una comunidad que se cita cara a cara

Komunika quiere ser la tarde en la que conectas con quien necesitabas y te llevas ideas aplicables al día siguiente. “El objetivo es sencillo: que te sientes, escuches, hables… y te vayas con algo que te mueva por dentro”, apunta Martínez. La primera edición rozó los 200 asistentes y dejó el listón muy alto. Este año la organización espera más público, más conversaciones cruzadas y más colaboración entre perfiles muy distintos: desde estudiantes con hambre de empezar hasta directivos con ganas de reciclarse

Entradas y reserva

Las entradas para Komunika 2025 ya están disponibles, y se recomienda adquirirlas antes de que se agoten. La cita incluirá todas las conferencias, un aperitivo posterior para fomentar el networking entre ponentes y asistentes, y alguna que otra sorpresa pensada para quienes quieran cerrar la jornada con nuevas ideas y nuevos contactos. Toda la información y venta en www.eventokomunika.es.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La avenida de Zaragoza que se prolongará por los 'ojos' de un viaducto y estará rodeada de nuevas viviendas
  2. La solución de un pueblo del Pirineo para luchar contra la sobreexplotación turística de sus pozas
  3. Así será el nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: una montaña rusa para 500 personas por hora, un miniparque acuático y 17,7 millones de inversión
  4. El Parque de Atracciones de Zaragoza tendrá su propio 'Dragon Khan': la nueva montaña rusa será el principal reclamo y la inversión inicial llega a los 17 millones
  5. Una histórica estación de autobuses de Zaragoza se transforma en un restaurante de comida rápida
  6. La nueva montaña rusa del Parque de Atracciones de Zaragoza ya tiene nombre: costará casi 2 millones de euros
  7. Estos serán los precios y los horarios del renovado Parque de Atracciones de Zaragoza
  8. Adiós a la cafetería más ciclista de Zaragoza: 'Cerramos las puertas del café, pero seguimos pedaleando

Komunika trae a Zaragoza a grandes referentes de la empresa, la motivación y la comunicación

Komunika trae a Zaragoza a grandes referentes de la empresa, la motivación y la comunicación

Zaragoza rechaza declarar persona 'non grata' al presidente de la Casa Palestina y guarda un improvisado minuto de silencio por las víctimas en Oriente Medio

Zaragoza rechaza declarar persona 'non grata' al presidente de la Casa Palestina y guarda un improvisado minuto de silencio por las víctimas en Oriente Medio

Dos condenados por una pelea en un bar de Torrero: amenazas con cuchillos y puñetazos

Dos condenados por una pelea en un bar de Torrero: amenazas con cuchillos y puñetazos

¿Cuál es el turrón más caro para estas Navidades? Ya está a la venta a falta de dos meses

¿Cuál es el turrón más caro para estas Navidades? Ya está a la venta a falta de dos meses

Multa de 1.350 euros por propinar un "fuerte cabezazo" a un policía en Zaragoza: "Os voy a reventar con mis puños"

Multa de 1.350 euros por propinar un "fuerte cabezazo" a un policía en Zaragoza: "Os voy a reventar con mis puños"

Nuevo radar fijo en Zaragoza en un punto con mucho tráfico: ya está instalado

Nuevo radar fijo en Zaragoza en un punto con mucho tráfico: ya está instalado

Vox y PP 'flirtean' en el pleno de Zaragoza mientras se pelean en las Cortes: "Le sienta muy bien el verde"

Vox y PP 'flirtean' en el pleno de Zaragoza mientras se pelean en las Cortes: "Le sienta muy bien el verde"

Gómez Gámez ya es otra vez portavoz adjunto del PSOE en Zaragoza tras aparecer en audios de la UCO: "Las explicaciones las doy yo"

Gómez Gámez ya es otra vez portavoz adjunto del PSOE en Zaragoza tras aparecer en audios de la UCO: "Las explicaciones las doy yo"
Tracking Pixel Contents