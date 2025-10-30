Nuevo radar fijo en Zaragoza en un punto con mucho tráfico: ya está instalado

En Zaragoza se ha instalado un nuevo radar fijo en la ciudad para el control de la velocidad. O mejor dicho, dos. Operarios han montado un radar con placas solares para su abastecimiento de energía y que se sitúa en un punto muy transitado tanto de entrada como de salida de la ciudad.

El cinemómetro se ha instalado en la carretera de Logroño, a la altura aproximada del Guardatodo, es decir, antes del Makro y de La Torre Outlet, en sentido salida de la ciudad y también otro entrando a Zaragoza, aunque todavía no se sabe cuándo comenzarán a multar.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo hubo mucha polémica por la instalación de un radar precisamente en la misma vía, pero a escasos dos kilómetros, a la altura de los concesionarios de coches.

Sin embargo, fue retirado a los pocos días ya que Vox exigió que se desinstalase al no encontrarse en el acuerdo entre PP y Vox.