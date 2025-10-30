Nuevo radar fijo en Zaragoza en un punto con mucho tráfico: ya está instalado
Controlará la velocidad tanto en sentido entrada como salida de la ciudad
En Zaragoza se ha instalado un nuevo radar fijo en la ciudad para el control de la velocidad. O mejor dicho, dos. Operarios han montado un radar con placas solares para su abastecimiento de energía y que se sitúa en un punto muy transitado tanto de entrada como de salida de la ciudad.
El cinemómetro se ha instalado en la carretera de Logroño, a la altura aproximada del Guardatodo, es decir, antes del Makro y de La Torre Outlet, en sentido salida de la ciudad y también otro entrando a Zaragoza, aunque todavía no se sabe cuándo comenzarán a multar.
Cabe recordar que el pasado mes de mayo hubo mucha polémica por la instalación de un radar precisamente en la misma vía, pero a escasos dos kilómetros, a la altura de los concesionarios de coches.
Sin embargo, fue retirado a los pocos días ya que Vox exigió que se desinstalase al no encontrarse en el acuerdo entre PP y Vox.
