El Gobierno de Chueca da nuevos datos sobre las personas que duermen en el Parque Bruil: hay 53 y 29 tienen derecho a protección internacional

La concejala de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha aportado los últimos datos disponibles sobre las personas sin hogar que duermen al raso en el Parque Bruil, una zona que se ha convertido en uno de los principales epicentros de la pobreza más extrema en la capital aragonesa. Según ha informado la responsable del Gobierno municipal, este lunes se procedió al último recuento, del que se concluye que son alrededor de 50 las personas que siguen pasando las noches en esta zona verde situada entre el Casco Histórico y Las Fuentes.

En concreto, son 53 las personas que el pasado lunes se contabilizaron en el parque, si bien este número puede fluctuar día a día. Del total, según ha denunciado Orós, 29 son migrantes con derecho a protección internacional que tendrían que estar atendidos, por tanto, en recursos del Gobierno de España, según ha recordado la concejala de Políticas Sociales, quien ha remarcado de nuevo que el Ejecutivo central dispone de más de 300 plazas disponibles en sus recursos mientras los equipamientos municipales están saturados.

Esto es lo que ha respondido Orós ante la petición de los dos partidos de la izquierda, PSOE y ZeC, para atender e intentar atajar el aumento del sinhogarismo en la capital aragonesa. Sin embargo, según defendió la concejala del Gobierno municipal, no se trata de un problema exclusivamente local, sino que se está replicando en todas las grandes ciudades españolas y que es resultado de la falta "de políticas migratorias eficaces.

"De mayor quiero ser usted"

"El aumento del sinhogarismo obedece a un perfil de hombre joven, africano y en situación irregular", ha descrito Orós para incidir en que es un problema nacional "ligado a la incompetencia del Gobierno de España". "Además de ser los promotores -el PSOE y Sumar- no quieren ser parte de la solución y la inacción disfrazada de tolerancia arroja todos los días a cientos de personas a la calle con una situación imposible para los vecinos y que los ayuntamientos se las apañen", ha descrito. "Si no se trabaja de forma ordenada ligada a la inclusión", ha alertado Orós, lo que era una oportunidad, como es la migración, se está convirtiendo "en un problema de sinhogarismo".

Las palabras de Orós han tenido su respuesta en PSOE y ZeC, quienes siguen reclamando que el ayuntamiento cese en su disputa con la Delegación del Gobierno y trabaje de inmediato para solucionar el problema. "No tiene dignidad lo que se está haciendo", ha afirmado el concejal socialista Paco Galán, quien imploró que sea la última moción del Parque Bruil. "Lo que hay que hacer es poner recursos, transversalizar la intervención y actuar", afirmó.

Por su parte, el concejal de ZeC, Suso Domínguez, afirmó que "de mayor" quiere ser "concejal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza" porque "no hay que hacer nada". El edil reclamó a Orós que deje de diferenciar entre distintos tipos de personas sin hogar y se dedique a atenderlas. "Sinhogarismo solo existe uno y sobre él tiene total competencia. No solo legal, sino también moral, porque son personas que están aquí, no puede esconderlos", denunció Domínguez.

Todo este debate ha tenido lugar en un pleno en el Ayuntamiento de Zaragoza este jueves en el que el ZeC ha presentado una moción para pedir al Gobierno de Chueca que "cumpla sus competencias en relación a la atención al sinhogarismo, ampliando los recursos de alojamiento y atención para todas las personas sin techo, sin importar su origen, incluyendo a quienes trabajan, pero no pueden acceder a una vivienda poniendo en marcha si fuera necesario centros provisionales de alojamiento de emergencia para garantizar el alojamiento de las personas en situación de calle". La moción ha decaído con los votos en contra de PP y Vox.