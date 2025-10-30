Puerto Venecia se llena de zombies la noche de Halloween
El Centro Comercial prepara para el viernes 31 una experiencia terrorífica llamada "Survival Zombie Night"
Puerto Venecia vivirá su noche más terrorífica este viernes, 31 de octubre, con la celebración de la 'Survival Zombie Night', una experiencia inmersiva que convertirá el 'shopping resort' en un auténtico escenario apocalíptico.
Un total de 1.200 jugadores se enfrentarán durante seis horas, desde las 23.00 hasta las 05.00 horas, a misiones, pruebas y persecuciones en un PV TOWN completamente transformado por una invasión zombi.
Organizado por World Real Games, este evento combina acción, estrategia y supervivencia en un entorno real. Los participantes deberán superar retos y evitar ser "infectados" por los zombis que recorrerán cada rincón del complejo.
Una aventura terrorífica
La 'Survival Zombie Night' se ha consolidado como una de las citas más esperadas del calendario de ocio nacional y uno de los momentos más impactantes de Halloween en Puerto Venecia. De hecho, ya solo están disponibles las últimas entradas para formar parte de esta actividad.
Esta experiencia forma parte de la programación especial de PV TOWN, que se extiende hasta el 3 de noviembre con actividades para todos los públicos. Entre ellas, destaca el espectacular laberinto de más de 350 metros cuadrados construido con pacas de paja, ubicado en la zona Fun Spot --entre Decathlon e Ilusiona--.
Este juego de escape en vivo ofrece dos modalidades: una versión familiar durante el día y otra más intensa por la noche. El día 3 de noviembre, además, el recorrido podrá visitarse sin reserva y sin sustos, pensado para disfrutar en familia.
Batalla gastronómica para halloween
También en la zona Fun Spot, del 31 de octubre al 2 de noviembre, se celebrará 'La Batalla Little, Halloween Edition', una cita gastronómica especial con dos foodtrucks que ofrecerán hamburguesas, perritos calientes, patatas, nachos con salsa, empanadas colombianas y una selección de bebidas refrescantes.
La actividad contará con música ambiental y un espacio tematizado para acompañar la programación de PV TOWN y disfrutar de una experiencia completa al aire libre.
