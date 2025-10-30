Radiografía del aparcamiento en Zaragoza: 3.700 plazas nuevas y cambios a la vista

Hay quienes dicen que aparcar en Zaragoza es un tormento, sobre todo a determinadas horas. Pero más allá de las quejas más propias del que busca dónde estacionar su coche, la capital ha ganado hasta 3.700 plazas en la vía pública en los últimos tres años. Un número que, eso sí, tiene truco, porque de este total, un millar se han creado en Valdespartera y entre 1.000 y 1.300 se han destinado a los veladores en calzada, una nueva modalidad que se puso de moda tras el confinamiento. Aún así, el saldo es más que positivo, porque se han sumado hasta 2.400 nuevos espacios. Con más de 330.000 vehículos matriculados en la capital del Ebro, hay que sumar al saldo final las más de 220.000 plazas en garajes ligados al domicilio o el trabajo.

Vaya por delante que lo ideal es que cada vez se utilice menos el coche privado para desplazarse por la ciudad, de ahí que se esté apostando por reforzar el transporte público con nuevas líneas (como las dos circulares) y mejores autobuses (ahora eléctricos). Pero la realidad es que el 47% de los zaragozanos sigue utilizando el vehículo privado para desplazarse por la ciudad, según el informe 'Indicadores Urbanos 2025' publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Debido a la falta de aparcamientos, el ayuntamiento optó por reorganizar la vía pública en ciertos barrios y adecuar solares para ganar plazas. Sucedió, por ejemplo, en el barrio de La Almozara donde, en la avenida que le da nombre, se transformaron las plazas en cordón por otras en batería, duplicando de largo las que existían en el momento, hasta llegar a las 250. Una operación parecida se realizó en Valdespartera, donde había calles de dos carriles que se redujeron a uno para ganar espacio y aumentar las plazas de estacionamiento. En Parque Venecia no se descarta hacer lo mismo.

También se han ganado huecos en solares, como en la calle Predicadores, donde una pequeña parcela da cobijo ahora a 23 vehículos. En Valdefierro, La Paz, La Jota, Actur y San Gregorio se han 'rascado' plazas para 224 coches, desahogando así las calles.

Según los datos facilitados por el área que dirige Tatiana Gaudes, en la ciudad hay 183.663 plazas de aparcamiento, de las que casi la mitad (46%) son en batería y el resto en línea. No todas son libres y en cinco barrios una parte de las plazas están reguladas, es decir, son de pago. El estacionamiento regulado actualmente se limita al Centro (con 3.036 plazas), Delicias (1.510), Casco Histórico (796), San José (139) y Universidad (1.310). En total, 6.790 de las 183.666 son de pago (zona azul o naranja), un 4%.

El Ayuntamiento de Zaragoza ampliará a prácticamente a todos los barrios el estacionamiento regulado con el objetivo de garantizar una mayor rotación, lo que facilitará la búsqueda de aparcamiento dado que los conductores dejarán de utilizar las calles como zona de estacionamiento de larga duración. Aunque hay algún barrio en contra de esta medida, el apoyo a esta medida es mayoritario.

Más zonas de pago

Con el nuevo contrato, de las 6.500 plazas de pago que hay ahora en la capital aragonesa se pasará a 21.745, de las que el 77% se reservarán para residentes (las naranja). Detrás de este contrato hay seis empresas y cuatro ofertas interesadas en explotar el servicio, que asciende a 98,4 millones y que incluye también el control y gestión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La idea del Gobierno de Natalia Chueca es que la ampliación del estacionamiento regulado se haga el próximo verano.

Hasta que esto llegue, los conductores tendrá que seguir lidiando para encontrar aparcamiento, con el beneficio de que será gratis. La cifra de plazas disponibles varía de forma considerable de un barrio a otro. Por goleada gana Torrero. Este barrio, donde pocos son los edificios con garaje, tiene 26.399 plazas en la vía pública. El hecho de que sus edificios sean antiguos y sin garaje privado, convierte la búsqueda de aparcamiento en una odisea. No resulta tan complicado encontrar un hueco en el Actur, el segundo barrio con mayor oferta gracias a su urbanismo, con calles amplias con capacidad para un gran volumen de coches. Tiene hasta 19.775 espacios en un distrito con viviendas que incluyen garaje y hogares con dos coches de media.

Le sigue de cerca El Rabal, distrito con viviendas nuevas y otras muy antiguas sin garaje privado (como la zona de Balsas Ebro Viejo), cuyos vecinos se pelean por alguna de las 17.814 plazas. Con algo menos, 16.000, está Casablanca, donde las dos caras del barrio muestran viviendas con y sin garaje privado.

Cerca de las 10.000 plazas está Delicias, La Almozara y Universidad y ya en descrecendo aparecen el resto de barrios, San José, Oliver-Valdefierro o Miralbueno.