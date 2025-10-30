Estos son los tres barrios de Zaragoza donde se concentran los aparcamientos de pago
La capital aragonesa ofrece más de 34.400 plazas en estacionamientos subterráneos
En Zaragoza hay más de 250.000 coches matriculados y algo más de 180.000 plazas de estacionamiento en la vía pública que se completan con los garajes privados de las viviendas, además de los aparcamientos públicos y de pago. Aparcar en la capital en determinados barrios se convierte casi en un imposible pese a los intentos del ayuntamiento por aumentar los espacios reservados para coches. Desde 2022, el consistorio ha logrado ganar hasta 3.700 plazas reordenando sus calles de una forma sencilla, eliminando un carril de circulación y destinándolo al estacionamiento. La cifra total, eso sí, se reduce a 2.400 si se tiene en cuenta que más de un millar han sido ocupadas por los veladores.
A la oferta en la calle se suman los aparcamientos de titularidad pública gestionados por empresas privadas. La mayoría se concentran en tres barrios, Centro, Universidad y Casco Histórico, aunque han ido surgiendo otros en Delicias o Actur, más allá de los que ofrecen los centros comerciales, grandes supermercados u hoteles.
En resumen, hay 34.474 plazas de pagos en aparcamientos subterráneos en la ciudad que se suman a las 220.000 plazas de residentes distribuidas en los más de 6.300 garajes privados, es decir, de viviendas.
Para tratar de mitigar los problemas a la hora de encontrar aparcamiento en la calle, el ayuntamiento ha optado por ampliar la zona de estacionamiento regulado (zona azul y naranja) garantizando así una mayor rotación de los vehículos estacionados. La ampliación se iniciará el próximo verano y pocos serán los barrios que se libren. En total, de las 6.500 plazas de pago que hay ahora en la capital aragonesa se pasará a 21.745, de las que el 77% se reservarán para residentes (las naranja).
