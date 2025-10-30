¿Cuál es el turrón más caro para estas Navidades? Ya está a la venta a falta de dos meses

A casi dos meses de la Navidad, en los supermercados de Aragón ya se están llenando los estantes y los pasillos de los productos más típicos de esta época del año. Empiezan las promociones y todavía no ha empezado noviembre.

Polvorones, calendarios de Adviento, bombones o piruletas de figuras para los más pequeños ya dan color y ambiente a las secciones de los establecimientos. Y, entre todos ellos, por supuesto que no pueden faltar los turrones, el producto estrella en los banquetes navideños de muchas familias aragonesas. ¿Y a qué precio?

En muchos de los supermercados, los productos han experimentado una subida considerable, tal confirman a este diario responsable y empleados de comercios. Eso se ve reflejado en la venta y en la demanda del turrón, que todavía no ha empezado a ser fuerte.

Dulces y productos navideños en un supermercado de Zaragoza. / LAURA TRIVES

¿Cuál será el turrón más caro de estas Navidades? La respuesta este año está en la de Jijona, de la marca 1880, cuya unidad puede alcanzar los 13,20 euros (por cada 250g), según qué establecimiento se visite. El "rey del turrón artesano" se autodenomina como "el más caro del mundo" y supera los 52 euros cada kilo.

Otras marcas como El Almendro, de la misma cantidad, sale a de 6,09 euros, o el turrón de guirlache de Aragón de Lacasa por 6 euros redondos. En cuanto a las marcas blancas, muchas han sufrido una subida notoria en comparación al año 2024.

El turrón menos ha notado esta subida ha sido uno de los más comunes, el de yema tostada, que pasa de valer 2,5 a 2,75 euros (+10%). Los que más han subido son los turrones blandos y duros de marca blanca, que rozan los 3 euros (2,95€) cada 250 gramos tras aumentar su valor en un 25,53%.

Por su parte, en algunas cadenas hay un repunte de entre un 13 y un 24 de puntos porcentuales en los precios de turrones de distintas variedades, como lo son de pistacho, guirlache o chocolate crujiente. Pero, entre los que más baratos van a salir a los amantes del dulce, están los de crema de cacahuete y el Imperial, 1,50 euros la tableta, y 1,85 euros la de sabor a coco.

Comparativa de precios de los turrones de la marca blanca de un popular supermercado / Martín Vital

Entre la subida de precios, una popular cadena de supermercados del día promedia un aumento del 20,53% en estos productos si se echa la vista un año atrás, casi 50 céntimos más de lo que se pagaba en diciembre de 2024 por una sola unidad de este dulce producto y sus variedades. Así lo refleja la tabla anterior.

Otro competidor del sector, por ejemplo, presenta una diferencia de casi 60 céntimos menos por una tableta de turrón este año respecto al pasado. La subida de esta cadena ha sido sustancial en el sector del dulce, con sus opciones más económicas aumentando en casi un 40% y su turrón de chocolate crujiente pasando de valer ni 2 euros a rebasar los 3 por una diferencia de 20 céntimos, incrementando su precio en más de un 64%, tal y como refleja la tabla inferior.

Comparativa de precios de los turrones de la marca blanca de un popular supermercado / Martín Vital

Las variantes más tradicionales y populares, como son el turrón duro y blando, han notado ligeramente esta subida, al igual que su tableta de chocolate económica, que ha subido 30 céntimos en comparación a sus hermanos.

Marcas más 'asequibles' para el consumidor

Por su parte, los supermercados más lowcost no se libran del flujo de la economía del sector de la alimentación. Uno de estos negocios promedia una subida de casi 14 puntos porcentuales y el producto que más ha notado este subidón ha sido la tableta de turrón de yema tostada, con una subida exacta de 70 céntimos, más de un 35%. Otros dulces más clásicos ni siquiera superan una subida del 10%.

Comparativa de precios de los turrones de la marca blanca de un popular supermercado / Martín Vital

Más opciones que ofrece esta cadena al consumidor son tabletas de sabores como de crema de cacahuete (1,45€), trufa (2,99€) o de tarta de queso, para los más experimentales (1,99€).

Dentro de su ámbito más económico, hay otra cadena que se ha mantenido y los turrones más básicos de su marca no llegan la mayoría a una subida del 10%, exceptuando la tableta de chocolate crujiente que supera este umbral por la mínima (10,05%). Son precios extremadamente similares a otro super lowcost.

También ofrecen otras alternativas, como la ya comentada tableta de cheesecake (2,29€), de crema de cacahuete y de pistacho (2,79) o su unidad más barata de cacahuete, que no llega al euro y medio.

Comparativa de precios de los turrones de la marca blanca de un popular supermercado / Martín Vital

De manera casi inevitable, todos los supermercados han notado una subida en mayor o menor medida de sus turrones navideños a dos meses de entrar en el periodo festivo de diciembre. De 2024 a 2025, estas tabletas que endulzan el inviernos de miles de zaragozanos han aumentado su coste de media en un 18,1%, o visto de otra manera: a día de hoy, se paga 41 céntimos más por una una tablilla de turrón si comparamos su precio con el del año pasado.