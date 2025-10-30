Así es la vida de un argentino con dos trabajos en Zaragoza: "Quiero lo mejor para mi hijo"

Vivir lejos de tu país nunca es sencillo. Encontramos muchos ejemplos en España de personas extranjeras que deciden venir a nuestro país en busca de una vida mejor y con el objetivo de conseguir trabajo lo antes posible. En tiempo donde el precio de la vivienda sigue subiendo como la espuma y la inflación ha provocado un aumento en los costes del día a día, existen personas como Rodrigo Mendoza que trabaja en dos sitios para "darle a mi hijo una vida extraordinaria".

Mendoza hizo las maletas hace unos meses para abandonar su Argentina natal y poner rumbo a Zaragoza donde ha conseguido trabajo en dos puestos diferentes. Desde su llegada a la capital aragonesa, el argentino está utilizando sus perfiles en redes sociales para contar cómo es su vida aquí y explicar qué cosas le llaman la atención con respecto a su país. Hace apenas unos días, Rodrigo compartió un vídeo en su perfil de Instagram donde relata cómo es su día a día con dos trabajos.

Repartidor de día

"Arrancamos el día a las 7.00 horas con el desayuno listo en la mesa gracias a mi mujer que es una genia total. Me pego una duchita rápida y pongo rumbo a las oficinas", comienza relatando Miranda justo antes de ir a su primer puesto de trabajo. El día de Rodrigo comienza en una empresa de distribución de bidones y dispensadores de agua. "Comenzamos con una reunión para ver como está siendo el trato con los clientes y continuamos con una ruta para ofrecerles el servicio y dejarles una prueba por si están interesados", explica el argentino.

Una vez repartidas las entregas por la mañana y formalizadas las relaciones con los clientes, el día continúa para Mendoza en esta misma empresa. "Por la tarde pasamos por las casas de los usuarios que ya probaron el servicio para conocer su opinión. Si les gusta, les contamos cómo es el tema de los precios", relata. El argentino compartió su vida en un gran día para él en términos laborales. "Tres contratos cerrados, tres clientes felices. Un día redondo para terminar la semana", comenta orgulloso antes de acabar la semana.

Y camarero de noche

"Cuando piensas que el día ha terminado, no señor", comenta Mendoza mientras se cambia en su domicilio antes de poner rumbo a su segundo trabajo. Aparte de trabajar haciendo clientes para una empresa que se encarga de la distribución de bidones y dispensadores de agua, el argentino se saca un sobresueldo como camarero en un bar de copas.

"Arranca el segundo round que es acudir hasta el Taller Clandestino", comenta. Esta coctelería de la capital aragonesa se encuentra situada en el Casco Histórico de la ciudad. "La paso re bien, los compañeros son repiola y me cago de risa. Es como estar de joda, pero trabajando", relata Mendoza mientras se aprecian vídeos del interior del local.

El día de este argentino afincado en Zaragoza comenzó a las 7.00 horas y acaba a las 03.00 horas donde acaba el vídeo con una reflexión de lo más especial. "Tener dos trabajos no es fácil, pero con la persona correcta a tu lado todo vale la pena. Estar lejos de casa y de la familia no es sencillo. Todo se puede porque tengo una mujer que me acompaña en todo y un hijo al que le quiero dar una vida extraordinaria", concluye.