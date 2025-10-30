Vox y PP 'flirtrean' en el pleno de Zaragoza mientras se pelean en las Cortes: "Le sienta muy bien el verde"

Se trata de las mismas siglas pero en ocasiones parecen partidos distintos. PP y Vox se comportan de manera casi antagónica en función de si se interpelan en las Cortes de Aragón o en el Ayuntamiento de Zaragoza, una institución en la que este jueves han vuelto a mostrar sintonía nada más iniciarse el pleno ordinario de este mes. Cuando tocaba hablar de la restitución como portavoz adjunto del grupo municipal del PSOE de Alfonso Gómez Gámez, que fue apartado por aparecer en unos audios de la trama Koldo incautados por la UCO, el portavoz de la ultraderecha pidió hablar de lo "verdaderamente importante".

¿Y qué era lo verdaderamente importante para Julio Calvo en ese momento? "Señora alcaldesa, le sienta muy bien el verde", espetó el concejal de Vox, en referencia a que la regidora iba vestida con el color que identifica a la formación de la ultraderecha. La afirmación, cargada de intención, se produce en un momento además en el que ambas formaciones se encuentran negociando los presupuestos de la ciudad para el año que viene y un día después de que Calvo y Chueca mostraran, una vez más, su entendimiento en una rueda de prensa conjunta para presentar una iniciativa cultural relacionada con la escuela municipal de Danza.

La respuesta de la alcaldesa

Ante los elogios de Calvo, la alcaldesa no se quedó callada y fue rápida para darse cuenta del color que iba vestida la portavoz adjunta de Vox. Y es que Eva María Torres llevaba una chaqueta con un color azul PP que fue utilizada por la regidora para responder a Calvo: "A su portavoz adjunta el azul también le sienta bien", respondió Chueca, provocando la risa del resto de concejales.

Y es que esta muestra de cercanía, cargada de intención, se da en un momento clave del mandato en el que Vox y PP siguen yendo de la mano en el ayuntamiento pero que dista mucho de la relación que mantienen ambas formaciones en las Cortes de Aragón. Este mismo jueves, el presidente Jorge Azcón ha vulto a cargar contra la ultraderecha por "la pinza" que están conformando junto al PSOE para intentar desgastar al Ejecutivo del PP.

Esta situación, no obstante, no es nueva puesto que incluso cuando Vox decidió salir del Gobierno autonómico en verano de 2024, la ultraderecha y el PP lograron alcanzar un acuerdo en el Ayuntamiento de Zaragoza para aprobar los presupuestos.