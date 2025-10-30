Zaragoza rechaza declarar persona 'non grata' al presidente de la Casa Palestina y guarda un improvisado minuto de silencio por las víctimas en Oriente Medio

Vox se ha quedado solo en su intento de declarar persona 'non grata' en Zaragozaa Ibrahim Abayat, presidente de la Casa Palestina, una entidad que fue nombrada hija predilecta de la capital aragonesa en las pasadas Fiestas del Pilar pese al intento de boicot llevado a cabo por la ultraderecha. El portavoz de la ultraderecha, Julio Calvo, ha defendido que Abayat nunca ha condenado los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023, pese a que minutos antes, en el mismo espacio en el que Calvo se encontraba, Abayat ha condenado "todas las formas de terrorismo".

Todo ha ocurrido en la sesión del pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de este jueves. En concreto, Vox pedía la reprobación de Abayat "por no haber expresado condena alguna a los atentados del 7 de octubre de 2023 contra población civil israelí de forma clara y sin ambigüedades". En una entrevista con este diario, Abayat ya se mostró muy crítico con Hamás cuando fue preguntado por esta cuestión y afirmó rotundo que su papel en la franja "siempre ha sido destructivo".

A pesar de esto ha habido quien, en los últimos meses, basándose en información de parte difundida por el Gobierno de Israel, ha intentado convencer a la ciudadanía de que Abayat, que lleva más de 20 años en España y que entró al país después de un acuerdo de deportación en el que participó el Gobierno de Aznar e incluso el Vaticano, era un peligroso terrorista islamista.

"Vergüenza"

El propio Abayat ha tomado la palabra cuando se ha presentado esta moción para pedir a Julio Calvo que pregunte a otras entidades "que no son rojas" cuál ha sido su papel y el de la Casa Palestina en los últimos años en Zaragoza. "Pregunte a Cáritas o a la Cruz Roja sobre cómo hemos ayudado para integrar a los refugiados que llegaron de la guerra de Siria", ha dicho. "Nosotros siempre hemos condenado el terrorismo en todas sus formas, y para el pueblo palestino el "más grave es la ocupación que niega nuestra existencia y nos deshumaniza. Es la peor forma de terrorismo", ha zanjado.

Incluso el PP, que en un principio compró el marco empleado por la ultraderecha asumiendo que Abayat era un terrorista, le ha tenido que recordar a Vox que estaban errando en su diagnóstico. Pero es que es más, parece que ni el portavoz de la ultraderecha se creía del todo la moción que estaba intentando defender, pues Calvo se ha dirigido a Abayat para reconocerle que siempre había sido respetuoso en sus intervenciones en el pleno.

El minuto de silencio

Por su parte, desde el PSOE, Lola Ranera ha dicho sentir "vergüenza" por la presentación de la moción contra Ibrahim Abayat, que cuando ha entrado al pleno ha arrancado un aplauso por parte del público y de la bancada de la izquierda. Desde ZeC, Elena Tomás ha afirmado con rotundidad que "hay más dignidad en una palabra de Ibrahim que en todo su partido junto". Acto seguido, Tomás ha pedido al resto de concejales que se levantaran para guardar un minuto de silencio contra el genocidio en Gaza, algo que no estaba previsto y que no se había pactado en la junta de portavoces.

Entonces, la alcaldesa se ha apresurado a decir que es ella como presidenta del pleno quien debe ordenar el debate y ha aceptado guardar ese minuto de silencio pero siempre que fuera "en recuerdo de todas las víctimas de la guerra en Gaza e Israel". Sin más debate, con todos los concejales ya de pie, los 31 ediles han homenajeado así a las víctimas del conflicto, incluido los cuatro de Vox, que se han visto sorprendidos por la iniciativa. Cabe recordar que los diputados de Vox se levantaron de sus escaños en las Cortes para no guardar un minuto de silencio que condenaba eso precisamente, las víctimas civiles masacradas por Israel en Palestina y los ciudadanos israelíes asesinados por Hamás.

El único apartado de la moción de Vox que ha salido adelante con el apoyo del PP y el rechazo de PP y ZeC ha sido la reafirmación del compromiso Zaragoza con la paz, la convivencia y la defensa de los derechos humanos, condenando toda forma de terrorismo y violencia, sin excepción, una propuesta que la izquierda no ha apoyado al considerar que se trataba de una trampa de la ultraderecha.

A la moción se han añadido dos epígrafes más derivados de una enmienda transaccional del PP en la que el Ayuntamiento condena firme y expresamente todo acto de terrorismo y violencia cometido contra población civil, así como cualquier justificación, apoyo o silencio cómplice ante este tipo de hechos, ya sea por parte de individuos, organizaciones o instituciones. Este punto lo han apoyado PP y Vox, mientras que el PSOE y ZeC se han abstenido.