Un 3,6 sobre 10: la oferta del nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza suspende el 'examen' del ayuntamiento

"La propuesta se percibe en general como poco ambiciosa". Así describen los técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza el proyecto de Parque de Atracciones presentado por la UTE conformada por la familia Morte, actuales gestores del recinto, y el grupo inversor argentino Fenix Entertainment, un proyecto que ha sido la única oferta presentada en un concurso público para renovar estas instalaciones situadas en los Pinares de Venecia de la capital aragonesa, motivo que le servirá, presumiblemente, para hacerse con el contrato pese a las escasas valoraciones positivas que ha logrado recabar en el proceso de licitación.

Por tanto, todo apunta a que los Morte y Fenix Entertainment gestionarán -o seguirán gestionando- el Parque de Atracciones pero solo porque han sido los únicos que se han presentado para ello, y es que en el proceso de valoración de los técnicos municipales, la UTE solo ha conseguido 36,5 puntos de los 100 posibles, lo que equivale a sacar un 3,6 en un examen en el que como máximo se puede sacar un seis.

Así consta en un acta de la sesión de la comisión de selección de la concesión administrativa de la utilización del dominio público local para la renovación y explotación del Parque de Atracciones de Zaragoza, un contrato que se prolongará durante las próximas décadas. En ese documento se pone negro sobre blanco la propuesta de la UTE, que no aprueba en ninguno de los apartados más significativos.

La protección de arbolado

El sobre dos, que es el que contiene la propuesta de Parque de Atracciones del licitador, podía valorarse con una puntuación máxima de 65 puntos. Morte y Fenix se han quedado en 36,5, lo que viene a ser un 'cinco raspado', pero es que en alguno de los subapartados más relevantes no llegan al aprobado.

Por ejemplo, en el apartado 'Tipo de parque y diseño', el más importante de todos y el que más peso tenía en el concurso, la oferta presentada ha obtenido 11,5 puntos sobre los 25 a los que podía optar como máximo. Menos de la mitad. Con respecto a las atracciones e instalaciones ofertadas sí que aprueban pero con un 4,5 sobre 8, es decir, justos.

En este sentido, los propios técnicos municipales reconocen en el expediente que la propuesta no aporta "grandes novedades que resulten significativas para la innovación que se propone en los pliegos". Sobre la gestión medioambiental del parque, un apartado en el que consiguen 3,5 puntos sobre 7, los funcionarios dictaminan que pese a la "amplitud de medidas que se plantean, muchas carecen de concreción". "En lo referente al arbolado -uno de los asuntos que ha resultado más polémico en los últimos meses- se realiza un genérico apunte sobre el programa de conservación y mantenimiento de la vegetación", reza el informe.

Con respecto a los planes de inicio de la concesión y ejecución de obra, la UTE apenas logra un punto sobre seis, y eso que cuentan con la ventaja de que los Morte son actualmente los gestores del espacio, lo que facilita la transición entre ambos puesto que no tiene que haberla. Sí que obtienen buena nota en lo que se refiere al plan de explotación, es decir, a la manera de conseguir dinero y rentabilidad: en este apartado consiguen un 7 sobre 8.

Cero puntos en el apartado económico

No obstante, lo que más llama la atención o donde peor parada queda la oferta de la UTE de Morte y Fenix Entertainment es en el sobre 3, que es el que incluye la oferta económica de los licitadores. En este apartado, de los 35 puntos posibles, la propuesta consigue cero puntos. Ni uno. Por lo que de los 100 que podrían sumar como máximo en el concurso, sumando el resultado del sobre 2 y el 3, la única oferta se queda en esos 36,5, un tercio del total.

Pero claro, al tratarse precisamente de la única oferta que se ha presentado en el proceso de licitación seguramente será la adjudicataria del contrato. Según se explican en el expediente, ahora los responsables de la UTE deben aportar toda la información relativa a sus personas y sus contactos. Además, entre otras cosas, deberán acreditar su solvencia técnica y económica y aportar la garantía, que asciende hasta los 600.000 euros. Si cumplen con estos parámetros, el concurso será suyo a pesar de no haber conseguido convencer a los técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza.