El Ayuntamiento de Zaragoza exigirá cambios en el futuro Parque de Atracciones y la oposición tilda el proyecto de "fracaso"

El nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza sigue dando que hablar después de que esta semana este periódico desvelase cómo iba a ser su diseño y, este viernes, la baja valoración que los técnicos municipales habían otorgado al proyecto presentado por los actuales gestores, la familia Morte, y el grupo inversor argentino Fenix Entertainment. Una oferta que, al ser la única, va a terminar siendo la adjudicataria, aunque desde el consistorio ya les han trasladado que van a exigir cambios en varias de las cuestiones planteadas en un inicio. Mientras, la oposición en el pleno municipal, PSOE y ZeC, han salido al paso de las informaciones y ha tildado de "fracaso" todo lo que rodea a la licitación.

Por partes. En primer lugar, desde el área de Presidencia, y más concretamente desde la dirección general de Proyectos Estratégicos que dirige José María Ruiz de Temiño, no han quedado especialmente satisfechos con el diseño presentado por la sociedad PAZ, que aúna a los Morte y al conglomerado Fenix. Una cuestión que se pone de manifiesto en el propio informe de los técnicos municipales, que le dieron una puntuación de 36,5 sobre 100 al proyecto, suspendiéndolo en partes como el diseño y las atracciones o en el ámbito económico, donde obtuvieron un 0.

Es por ello que desde el Gobierno municipal del PP se van a exigir una serie de modificaciones. Por ejemplo, según ha podido saber este diario, no ha convencido que la nueva montaña rusa, la CoasterKart, que costará 1,8 millones de euros y con velocidades de hasta 40 kilómetros por hora, sea la "atracción singular" que exigían los pliegos. Es decir, no ven claro que esta infraestructura sea el principal reclamo de un parque que será renombrado como NoriLand.

Críticas de la oposición

Por parte de la oposición, el primero en salir a escena ha sido Suso Domínguez, concejal de Zaragoza en Común, quien ha asegurado que todo lo que ha sucedido supone "un verdadero fiasco", recordando que el futuro Parque de Atracciones fue calificado como un "proyecto estratégico". En ese sentido, el edil ha subrayado que la licitación "ha corrido el riesgo de quedarse desierta" al haberse presentado una única oferta. Y, en relación con esa valoración de 36,5 puntos sobre 100, Domínguez se ha preguntado "por qué no se ha planteado la posibilidad de dejarla desierta".

Después, el concejal ha sido muy crítico con todo el proceso previo, desde la "poca transparencia" por el hecho de que "el Gobierno no nos facilitó el informe económico-financiero previo", señalando en este punto especialmente a Ruiz de Temiño, hasta la preocupación por la "sostenibilidad medioambiental". "El canon ha quedado en el mínimo y no se actualiza conforme al IPC, por lo que pronto se quedará desfasado. La descripción que hace la oferta de cómo se va a proteger es muy genérica", ha concluido Domínguez.

Mintuos más tarde ha sido el turno de Ros Cihuelo, concejal del PSOE que, de hecho, en los últimos meses ha citado en varias ocasiones a Ruiz de Temiño en las comisiones de Presidencia para preguntarle por este asunto. La última, la pasada semana. Aunque, en su caso, Cihuelo también señala a la alcaldesa Natalia Chueca: "Es un fracaso más. Este proceso ha sido una película de terror".

La socialista ha acusado a la regidora de "no conocer Zaragoza" y ha afirmado que "no tiene sentido nada de lo que ha pasado respecto al parque". En esa línea, ha aseverado que "les va a perseguir este proyecto" y ha señalado que la modificación del PGOU que permite ampliar el complejo en cinco hectáreas "está recurrida por las asociaciones".

Al final de la mañana, el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, ha respondido a ambas formaciones reivindicando la "transparencia" del contrato, en relación a la valoración de los técnicos, que a su juicio demuestra la "ambición" del consistorio por tener "el mejor parque de atracciones posibles, aunando la protección medioambiental con un modelo económico que genere riqueza en la ciudad". Por ello, ha confirmado que la sociedad deberá presentar un nuevo proyecto "que responda a las expectativas exigidas".