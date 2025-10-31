La Sareb condena al desahucio a cinco familias en el Gancho: "Soy un buen pagador, ¿por qué nos hacen esto de repente?"

Son Babacar, Florin y Práxedes, tres vecinos de la calle José Zamoray, número 2... hasta el 10 de noviembre. Esa fecha, dentro de solo diez días, el Juzgado de Primera Instancia número 20 de Zaragoza va a ejecutar su desahucio, el de ellos y el de sus compañeros del 1ºA y del 2ºB. Por eso claman una solución y alzan la voz contra la Sareb, entidad que ha adquirido los cinco pisos que gestionaba Fincas del Pilar. "Llevo pagando siete años y ocho meses de alquiler al día, me han dicho que soy un buen pagador y un buen cliente. ¿Por qué nos hacen esto así de repente? Me siento muy mal, no dormimos, no descansamos...", cuenta Florin, un vecino que paga 325 euros de alquiler en el piso en el que reside, en el 2ºA, junto a su mujer.

Hasta 350 euros paga Práxedes desde hace dos años y 400 euros paga Babacar desde hace tres años. Este senegalés de 49 años reside en el 1ºC junto a Mendy y Jibril. "Hemos estado pagando siempre hasta el último mes y nos mandan esta carta. No tengo nada, no tengo dónde ir. Mi amigo -señala a Mendy- está enfermo, yo tengo discapacidad, dos válvulas en el corazón, y estoy tomando sintrom. Esto es para sobrevivir", relata Babacar, quien admite que tiene "muchos problemas" en estos momentos. "Mi mujer acaba de dar a luz en mi país", asevera en declaraciones a este diario.

"Hemos estado muy bien"

En uno de los áticos, en el 5ºB, reside Práxedes, una mujer colombiana cuyo marido arribó a España bajo la protección de asilo. Ella no tiene papeles. "Nos llegó una carta del juzgado diciendo que el día 27 teníamos que desalojar, pero hicimos una protesta y nos dijeron que nos quedábamos hasta 10 de noviembre", expone esta mujer, quien ya ha decidido marchar de allí. Y es que el futuro, el de ella y el de sus vecinos, lo ve muy negro. Por eso está cargando con la ropa, los electrodomésticos y demás enseres de su casa para llevarlos al piso de un amigo. Sabe que va a echar de menos las clases de inglés y de español que compartía con otros vecinos del barrio, del Gancho, en su reducido piso. "A pesar de que el piso es un poco incómodo, hemos estado muy bien. Fue llegar a España y no hemos salido de aquí", se resigna.

Los moradores, Babacar, Florin, Práxedes y los vecinos del 1ºA y del 2ºB, ya se han puesto en manos del abogado Ignacio Serrano, quien va a interponer un recurso en el Juzgado para suspender el lanzamiento. Y sus esfuerzos se centran en contactar con la Sareb, aunque por el momento le está resultando imposible. El objetivo no es otro que demostrar que los inquilinos cumplen los requisitos para seguir viviendo allí, tal y como sucedió hace unos meses en el Oliver.

A nivel social también se están planteando varias movilizaciones para dar a conocer la situación a la sociedad zaragozana. Por el momento están estudiando convocar "una manifestación" este domingo por la tarde. "Lucharemos por nosotros", revindica Florin. "Estamos en el mismo barco", le apoya otro inquilino del inmueble que nada tiene que ver con estos desahucios. Es la lucha que ha emprendido esta comunidad de vecinos, en cuyos balcones ya se pueden leer mensajes de apoyo para ganar la batalla. Esta misma semana, el día 27, ya consiguieron frenar el primer intento de desahucio. El tiempo corre. Les quedan diez días.