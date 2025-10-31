Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un hombre de 72 años tras desvanecerse sobre la calzada y arrollarle una furgoneta en Zaragoza

El conductor de la furgoneta no ha podido hacer nada por esquivar al fallecido

Imagen de archivo de la rotonda Touluse, donde han tenido lugar los hechos.

Imagen de archivo de la rotonda Touluse, donde han tenido lugar los hechos. / JAIME GALINDO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Un hombre de 72 años ha muerto este viernes por la mañana tras desvanecerse sobre la calzada, en la Z-30 con la rotonda de Toulouse en Zaragoza, y arrollarle una furgoneta con las ruedas traseras. El conductor de la furgoneta, que circulaba correctamente por su carril, no ha podido hacer nada por esquivar al fallecido.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 13.00 horas. En estos momentos, la Policía Judicial de la Policía Local ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este incidente.

