¿Qué personajes ilustres hay enterrados en el cementerio de Zaragoza? Desde José Oto hasta Joaquín Costa

Tras un reciente historial de actividad vandálica dentro de sus muros, el cementerio de Torrero espera vivir un 1 de noviembre igual de tranquilo que el resto. Como cada Día de Todos los Santos, miles de zaragozanos irán a honrar la memoria de amigos y familiares que ya no están en este mundo, ya sea dejándoles flores, dedicándoles unas oraciones o simplemente haciendo acto de presencia.

Este lugar de descanso para más de 700.000 personas reúne entre ellas a caras populares y conocidas que algunos desconocen que pueden estar ahí. El Ayuntamiento de Zaragoza ofrece un itinerario diseñado a medida para visitar a cada uno de estos ilustres, con unos criterios de selección "diversos" que han permitido la creación de esta ruta fúnebre para los visitantes del cementerio de Torrero.

Mapa de la ruta de personajes ilustres por el cementerio de Torrero en Zaragoza / Ayuntamiento de Zaragoza

Este lugar de reposo para los cuerpos de los difuntos se abrió en 1834 y uno de los primeros célebres que pudieron descansar en paz en el barrio del sur de Zaragoza fue Miguel Salamero, uno de los defensores de Los Sitios frente a los franceses a principios de siglo XIX.

De defensores de la tierra a cantantes, con los célebres José Oto y Miguel Fleta, enterrados ambos en este complejo fúnebre. Cada uno especialista en lo suyo, el primero, apodado como "el Ruiseñor de Ebro" y considerado uno de los cantantes de jota más importantes de la historia y cuyo funeral en Torrero reunió a más de 100.000 personas; y el segundo, una "voz excepcional" de lo más destacado de la ópera del siglo XX, un tenor que recorrió los principales escenarios europeos y americanos y falleció a los 40 años de edad en A Coruña.

Una de las principales sepulturas de este recorrido es el mausoleo de Joaquín Costa, jurista, escritor y político defensor del pueblo español bajo su lema "Escuela y Despensa", es decir, el deseo de una buena educación y una buena educación para la población.

Junto a él reposan parte de los restos de un gran admirador suyo, José Antonio Labordeta, cantautor y político zaragozano que colaboró en la creación del Partido Socialista en 1976 y fue representante de Chunta Aragonesista en el Congreso de los Diputados del año 2000 al 2008, muriendo solamente dos años después por un cáncer de próstata. El pasado mes de septiembre se celebró el XV aniversario de su muerte con diversos actos en memoria de su figura en todo Aragón. Su hijo también está enterrado en este mismo complejo.

Pasando del sector más artístico al más técnico, el arquitecto José de Yarza Echenique también tiene su propia tumba en el cementerio de Zaragoza. Perteneció a una popular saga familiar de profesionales de la arquitectura que cimentaron y pulieron las bases del estilo urbano de la capital aragonesa.

Para cerrar este recorrido está la sepultura de Jerónimo Borao y Clemente, antiguo catedrático y rector de la Universidad de Zaragoza hasta en tres etapas diferentes en el siglo XIX (1854-1855, 1868 y 1876), además de ser reconocido como uno de los principales escritores románticos y liberalistas que ha tenido Aragón.

Pero esto es tan sólo un pedazo de los más de 30 nombres ilustres que hay descansando en paz en el cementerio de Torrero, el resto pueden ser consultados en este link incluyendo el orden que se ha de seguir en la ruta.