La primera clase magistral del X Club Inclucina llega con todo el sabor de los Pirineos desde los fogones del Rocca

Una magnífica trucha de Yesa preparada de una manera muy especial ha sido la receta con la que los alumnos del Club Inclucina han comenzado las clases magistrales de su X edición. Esta iniciativa, que fusiona la inclusión con el saber culinario, ha inaugurado su nueva temporada de la mano del jefe de cocina del restaurante Rocca de Villanúa (Huesca), Joaquín Moreno.

En esta sesión, los estudiantes del Colegio de Educación Especial ATADES-San Martín de Porres han descubierto los secretos del chef, que participa en esta entrega de Inclucina avalado por el cocinero con estrella Michelin Eduardo Salanova, del restaurante Canfranc Express. Trucha de Yesa, pan aéreo de atún y espinacas, coral de remolacha, chips de espinacas, huevas de trucha y Kasobushi es el nombre de la deliciosa receta que han preparado los dos alumnos, guiados paso a paso por Moreno.

Para ello, no han estado solos. Porque, además de Moreno, en esta primera clase magistral ha echado una mano también la responsable de Marketing y Enoturismo de Bodegas Aragonesas, Sara Pascual, que ha ejercido de madrina. Bodegas Aragonesas, por cierto, brinda al Club Inclucina el vino oficial de su décima edición. Igualmente, como Medio Amigo, se ha puesto el delantal la directora del Diario del Alto Aragón, Elena Puértolas, como también lo ha hecho, en representación de ATADES, Victor López, gerente de Sargantana Social.

El alcalde de Villanúa, Luis Terrén, el chef del Canfranc Express, Eduardo Salanova, y Noemí Viudes, Human Resource Manager en Canfrac Estación Royal Hideaway Hotel, tampoco han querido perderse esta entrañable experiencia. Un bonito viaje hasta la Jacetania realizado por gentileza de Avanza, que ha dispuesto un microbús para completar el recorrido desde y hasta la capital aragonesa.

Moreno, antes de ponerse manos a la obra con los estudiantes, ha asegurado que siente “una gran ilusión por trabajar con los chicos en la cocina” y ha subrayado que el del Club Inclucina es “un proyecto totalmente increíble”. Pascual ha señalado que desde Bodegas Aragonesas se sienten “totalmente orgullosos” de apoyar esta iniciativa con la que ya suman dos años. Además, ha definido la experiencia en la cocina del Rocca como “muy gratificante".

Por último, Víctor López ha afirmado que ponerse manos a la obra con los estudiantes del Club ha resultado “una experiencia muy agradable”. “Hacer actividades con personas que tienen cualquier limitación supone hacer un entorno y un destino más inclusivo, que es lo que buscamos, que nuestro valle sea para todos, independientemente de las circunstancias personales de cada uno”, ha añadido.

La clase magistral de Moreno ha completado la formación en los talleres educativos de cocina inclusiva del Club Inclucina, cuyos ingredientes facilita Makro, proveedor oficial de alimentos de esta edición, y el Centro Especial de Empleo Gardeniers de ATADES. Una materia prima de máxima calidad que en la que están siempre presentes los productos del territorio, de Aragón Sabor de Verdad.

X Gala benéfica Club Inclucina

Esta décima edición de los Talleres de Club Inclucina concluirá en la ya tradicional Gala Benéfica, que se celebrará el 15 de diciembre en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, principal certamen de alta cocina inclusiva de Aragón. Este día, los seis alumnos de ATADES participantes en esta edición serán protagonistas y cocinarán en público junto a sus reputados maestros de los fogones, mostrando el aprendizaje y reivindicando públicamente la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual. Los maestros de ceremonias serán Luis Larrodera, humorista, actor y presentador, y Lourdes Plana, embajadora del Club Inclucina y presidenta de honor la Real Academia de Gastronomía.

Junto a ellos, los actores-humoristas Kike Lera y Saúl Blasco dinamizarán el evento. Estarán acompañados también por periodistas de los Medios Amigos del Club Inclucina, que presentarán cada ponencia. Las elaboraciones, además, podrán degustarlas todos los asistentes en forma de tapas gourmet y la recaudación íntegra de la taquilla se destinará a proyectos educativos de inclusión laboral de ATADES.