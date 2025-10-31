Estos son los radares que más multan en Zaragoza: hay tres entre los 50 que más sancionan en toda España

La seguridad vial es el aspecto más importante a la hora de emprender un viaje y todos los ciudadanos deben ser conscientes del peligro que resulta superar los límites de velocidad que hay establecidos para cada vía.

Los radares fijos colocados en casi todas las autovías de España son los encargados de "cazar" a esos conductores que infringen las leyes de circulación. En este contexto, la organización de defensa de los conductores, Automovilistas Europeos Asociados (AEA), ha analizado, con datos de la DGT, la actividad sancionadora en cada uno de los radares localizados en las carreteras españolas.

Por número de denuncias impuestas, en 2024, Andalucía lidera el ranking de las comunidades autónomas con los radares más activos, con 959.592 denuncias, lo que representa el 27,8% del total de las formuladas en toda España. Le siguen Castilla y León, con 413.343 denuncias; la Comunidad Valenciana, con 366.360 y Castilla La Mancha, con 310.795.

El radar que más multa en Aragón

En Aragón, hay un radar que siempre se lleva la palma o, al menos, siempre está en el podio dentro de la comunidad y, en este ranking, se ha colado en el top 50 radares que más multan en España. El radar que más denuncias ha registrado en Aragón se encuentra en el kilómetro 165 de la A-23, en la provincia de Teruel. El número de sanciones recogidas por este dispositivo asciende hasta las 11.406, más del doble que en 2023 cuando contabilizó 5.196.

En este ranking, en la provincia de Teruel, se cuelan otros dos dispositivos con un alto número de sanciones. El radar del kilómetro 128 de la N-232 ha contabilizado cerca de 8.305 denuncias mientras que el ubicado en el kilómetro 88 de la A-23 suma 7.311 sanciones.

Si nos centramos en la provincia de Zaragoza, varios radares de la A-2 lideran el ranking. Destaca el situado en el kilómetro 272 con 10.019 denuncias o el del kilómetro 297 con 8.099 sanciones. El radar del kilómetro 9 de la A-220 ha pasado de sancionar a un vehículo en 2023 a sancionar 4.802 en 2024. El radar que más sanciona de Huesca, con 5.491, se encuentra situado en el kilómetro 48 de la N-230. Si comparamos Aragón con el resto de territorios, los radares del territorio se encuentran en la séptima posición de los que más multan.