Estas son las dos calles de Zaragoza que pronto estarán en obras: una de ellas unirá dos barrios en plena expansión

El Gobierno municipal de Zaragoza continúa con la transformación de calles de la capital aragonesa en un procesode mejora que pronto llegaráhasta los distritos de Miralbueno y Oliver-Valdefierro. Así se desprendede los últimos pasos dados al dar luz verde a los expedientes para adjudicar las obras en las calles de Ibón de Astún y de Jerónimo Cáncer.

Por un lado, se ha aprobado la adjudicación referente a la ampliación de la calle de Ibón de Astún con la de Rallo Lahoz, en Miralbueno. Este proyecto supondrá una inversión de 688.974 euros (IVA incluido), es decir 167.331,43 euros menos de lo previsto en el precio base de licitación, y se propone como adjudicatario a Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera SL, que se ha impuesto en el proceso a las otras dos ofertas. En este caso, también hay una ampliación en el plazo de garantía de 12 meses sobre los 2 años mínimos y el compromiso de uso de un vehículo tipo furgoneta o turismo con etiqueta “ECO”o “0 emisiones”.

Una vez adjudicada la obra, el plazo de ejecución de los trabajos será de seis meses. Este futuro vial, ubicado en límite entre del distritode Miralbueno junto al de Oliver-Valdefierro, supondrá urbanizar los 2.285 m² que separan ambas calles y que actualmente dificultan la movilidad entre ambos los distritos. La conexión forma parte de los acuerdosalcanzados con el grupo municipal de Vox para la aprobación del Presupuesto Municipal de este año.

Actualmente ambas calles no están conectadas porque existe una zona al final de la calleFrancisco Rallo Lahoz,justo en la conexión con Ibón de Astún, que se encuentra sin urbanizar, ya que la parcela donde se sitúa este tramo de la calle era de propiedad particular cuando se urbanizó el resto de la zona. El Ayuntamiento de Zaragoza finalizó en junio del pasado año los trámites para la expropiación, ocupación y pago de los terrenos, con lo que se podía dar luz verde a las obras de urbanización del mencionado tramo.

Una vez conectadas ambas calles, ésta será la principal conexión entre la parte norte del distritode Valdefierro y la parte este del de Miralbueno, lo que mejorará sustancialmente la circulación y el tránsito de peatones y vehículos, muchosde los cuales acuden al CPI Río Sena, principal centro escolar del barrio con aulas de Infantil,Primaria y Secundaria.

Calle Jerónimo Cáncer

En esta misma línea, el Gobierno de Zaragoza ha adjudicado por 887.178,85 euros (IVA incluido) a la Compañía de Obras Públicas, Hormigones y Asfaltos, las obras para la ejecucióndel proyecto de urbanización del área de intervención G-56-13, lo que supone la electrificación del área y las obras complementarias en la calle Jerónimo Cáncer.

El proyecto nace de la necesidad de ajustar la urbanización existente a la normativa de accesibilidad y de adecuar la instalación de alumbrado que resulta afectadapor el desarrollo del área de intervención G-56-13. La calle

Jerónimo Cáncer, en el barrio del Oliver, es un vial situada al norte del área de intervención G-56-13 que comunica la calle de San Alberto Magno con la del Ibón de Escalar. Actualmente la acera norte tiene una anchura de 1 metro y la acera opuesta tiene una anchura variable, siendo muy pequeña en algunos puntos debido a la alineación irregularde la edificación existente. Además,el alumbrado existente está ubicado en el interior de la parcela del área de intervención y por detrás de la tapia de bloque prefabricado que deberá retirarse con el desarrollo de la misma.

Por ello, se hace necesario modificar la sección de la calle mediante una plataforma única al mismo nivel con un viario de 3,5 metros de acceso exclusivo a viviendas, eliminando el aparcamiento en línea existente. De esta manera las aceras resultantes tendránuna anchura de 2 metros en un lado de la calzada y de 2,50 metros en el lado opuesto, quedando una anchura total de calle de 8 metros. Asimismo, se modifica la ubicación del alumbrado existente que quedaba en el interior de la parcela, sustituyéndolas por unas nuevas situadasen la acera opuesta. En total, suponeintervenir en 1.907,25m² de superficie.

En primer lugar, se procederá a la demolición, por medios manuales y mecánicos, del pavimento existente que queda dentro de la anchura de 8 metros del ámbitode actuación. Ademásde la demolición de los pavimentos de aglomerado asfáltico, hormigón y bordillos, se retirará la capa de zahorra necesaria para alcanzarlas rasantes definidasen el proyecto. El movimiento de tierras necesario consta de un relleno y compactación de aproximadamente 44 cm de altura hasta alcanzar la rasante resultante que figura en los planos.

La solución adoptadaes la continuidad y acondicionamiento a las necesidades de la nueva situación del entorno. Para ello, se ampliará la anchura de la calle de manera que se garantice una anchura de 8 metros a lo largo de toda ella, dejando una calzada para circulación de vehículos de 3,50 metrosde ancho y a la misma cota que las aceras.

Dicho vial tendrá un pavimento de losa de hormigón lavado que se compone de una losa de hormigón de 20 cm de espesor sobre una base de zahorra artificial de 15 cm de espesor.El acceso y la salidade éste se producirá a través de sendos badenes. Para delimitarel cambio de pavimento entre la calzaday las aceras se colocará un bordillo de hormigón prefabricado de 8x20 cm en un lado de la calzada y un caz de hormigónprefabricado de 30 cm de anchura en el otro lado. La pendiente transversal será del 1,5% para poder evacuar el agua de lluvia a través del caz y la longitudinal será variable, adaptándose a la topografía del terreno.

La ejecución de las aceras seguirá el modelo municipal y constará de una solera ligera de hormigónen masa de 15 cm de espesorsobre suelo seleccionado y como elemento de acabado superficial se colocará una baldosa de hormigón prefabricado tipo losa vulcano arena o similar.