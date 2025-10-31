Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los supermercados y centros comerciales de Zaragoza que abren este 1 de noviembre

A principio de año hubo un cambio clave en los festivos que afecta a este fin de semana

Centro comercial GranCasa.

Centro comercial GranCasa. / Andreea Vornicu

Luis Alloza

Zaragoza

Este sábado es 1 de noviembre, día de Todos los Santos y por lo tanto festivo nacional. Otros años, al caer entre semana, lo habitual es que cierren las tiendas, supermercados y grandes superficies comerciales, pero este año toca en sábado y está la problemática del domingo también.

Por ejemplo, el calendario laboral establece que el sábado es festivo, lo mismo que el domingo por ser domingo, pero no el lunes ya que el festivo, entre comillas, se pierde. Sin embargo, el calendario escolar es distinto y los estudiantes no tendrán que ir a clase el lunes, lo que para muchos padres es un problema por las dificultades de conciliación.

Entonces, ¿qué pasa con el día 1? ¿Y con el domingo 2?

Los centros comerciales sí que están abiertos este sábado, festividad de Todos los Santos. Todos ellos (Puerto Venecia, GranCasa, La Torre Outlet, Aragonia, Augusta y los supervivientes de Plaza) estarán abiertos en horario habitual.

En cambio, los supermercados se adaptan. Muchos de ellos sí que abren en horario normal, como es el caso de Alcampo, Eroski, Aldi (en su caso cierra una hora antes y solo abre el de Plaza Mozart) o Lidl. Sin embargo, Mercadona abrirá solamente de 9 a 15 horas y Bonàrea, en su mayoría, de 10 a 14.

En cuanto al domingo 2, es festivo y no es de apertura comercial. No estaba contemplado el día 1, pero se cambió por el Jueves Santo ya que el sábado es el día de más trasiego en los supermercados y los centros comerciales y era una jornada que tenía más lógica para las compras.

Los domingos de apertura

Para la campaña de Navidad siempre se abren las tiendas y grandes superficies los domingos y el primero que habrá será el día 30 de noviembre. A partir de ahí, casi todos los de diciembre serán de apertura comercial. El 6 (jueves) y el 8 (sábado) abren, pero no el domingo 9. Desde ese punto hasta el 28 de diciembre, todos los domingos se abrirá, es decir, 14, 21 y 28.

