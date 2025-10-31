Vía libre para ‘Parque Venecia 2’: así será este novedoso barrio de Zaragoza con más de mil viviendas y un anillo verde

Paso de gigante el que se ha dado hoy en el Ayuntamiento de Zaragoza de cara al futuro del llamado barrio Parque Venecia 2. La junta de compensación ya tiene luz verde para movilizar a las máquinas que urbanizarán las 20 hectáreas de terreno yermo entre el Canal Imperial, la ronda Hispanidad y la Quinta Julieta, en la margen izquierda del Canal, donde se construirán más de 1.100 viviendas que podrán recibir a sus inquilinos en 2028. El proyecto supondrá una inversión de cerca de 22 millones, de los que 18,6 corresponden a su urbanización y otros tres a la construcción de las pasarelas que conectarán esta nueva zona con Parque Venecia 1.

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado este viernes de forma definitiva el proyecto de urbanización, el último de los hitos para completar el trámite urbanístico con el que el suelo pasa de ser urbanizable a urbano, dándose inicio a las obras. Ha costado conseguir el sello municipal, pero ya está todo listo para comenzar a labrar los campos que darán lugar a un nuevo barrio en la capital con 1.115 viviendas, 375 de protección oficial, distribuidas en ocho manzanas con edificios de siete alturas máximo.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha recalcado este viernes el "esfuerzo" del Gobierno municipal del PP por "aligerar los costes de urbanización" para que esos sectores, como el de Parque Venecia 2, sean "rentables".

Un momento ideal

Fuentes del proyecto admiten que el tiempo apremia por tres motivos: porque el sector de la vivienda vive uno de sus mejores momentos, porque hay una alta demanda de residencia (también de obra nueva), y porque la economía aragonesa lleva velocidad de crucero.

Para no restar velocidad, desde la junta de compensación han optado por urbanizar a la vez que se construyen las viviendas. Esta decisión tiene su lado bueno y malo, porque permite adelantar el plazo de edificación, pero ralentiza los trabajos de urbanización.

Calendario

La construcción de sus calles, se iniciará en la primavera de 2026 y, alrededor de ocho meses después, comenzarán a levantarse las primeras viviendas. Este proceso, claro está, dependerá de los promotores, pero fuentes cercanas al sector aseguran que hay interés. A diferencia de lo que ocurre en otros distritos, como Arcosur, en Parque Venecia 2 se trabajará en una única fase, ya que su extensión lo permite, y la intención de la junta es que todo, urbanización y pasarelas, esté construido a la vez.

La creación de este barrio comenzará en la próxima primavera, y las grúas de los primeros edificios llegarán a finales de 2026 o principios de 2027, de manera que en el segundo trimestre de 2028 podrían llegar los primeros vecinos.

Los dos Parque Venecia estarán conectados por tres accesos diferentes. Así, vecinos de uno y otro lado podrán desplazarse desde la Z-30, desde el ramal que comunica Z-30 y Z-40 y desde el puente que se va a construir sobre el Canal para conectar con Parque Venecia 1. Esta infraestructura costará 3 millones y la costearán el ayuntamiento zaragozano y la junta de compensación a través de un convenio, formada por varias empresas aragonesas que hace 5 años retomaron el impulso de este sector, paralizado en la crisis inmobiliaria de 2008.

Una de las señas de identidad del nuevo barrio será su apuesta por la naturaleza. Las viviendas estarán rodeadas por un anillo verde que las aislará del ruido del tráfico y que permitirá completar el recorrido a pie del Canal Imperial.

Recreación de la futura urbanización de 'Parque Venecia 2'. / SERVICIO ESPECIAL

La urbanización incluye dos zonas de espacios libres tanto dentro del ámbito de actuación junto al Canal Imperial -58.910 m2- como fuera -23.000 m2- configurado en ese peculiar anillo verde, que ofrecerá equipamientos, zonas de juego, de estar y pasear. Entre sus servicios, Parque Venecia 2 contará con tres grandes áreas de juegos infantiles, pérgolas, pistas deportivas y áreas de recreo. Por otro lado, se va a construir una red de saneamiento que incluye un tanque de tormentas y un depósito de laminación subterráneos de 5.000 m3 de capacidad. Será subterráneo y sobre esta infraestructura está previsto crear unas pistas de baloncesto.

Además, se creará una gran duna acústica que sirva como protección ante el ruido generado por el tráfico del cuarto cinturón, por donde circulan cada día 20.000 coches de media. Su formato será el mismo que ya se utilizó en Parque Venecia 1. Una novedosa pantalla hecha de capas de tierra que se ha convertido en una seña de identidad de este distrito.

Parque Venecia 2 culminará un proyecto que puso su primera piedra en julio de 2009, cuando comenzaron las obras de urbanización de Parque Venecia 1. Dos años después, en junio de 2011, llegaron los primeros vecinos a un barrio y fue en marzo de 2012 cuando se dio por concluida la urbanización. Diez años después (en 2024) se había alcanzado el 90% de las viviendas ejecutadas y entregadas.

Esta expansión hacia el sureste de la capital, planeada hace años, se tendrá que completar con dos sectores (el 38/2 y el 38/3). Precisamente, este mismo mes, el Ayuntamiento de Zaragoza dio luz verde a la petición de los dueños de la junta de compensación del sector SUZD 38/3 que solicitaban aumentar la edificabilidad de sus terrenos, ubicados junto al cajón ferroviario de Tenor Fleta y el tercer cinturón. Ahora, la junta de compensación podrá levantar hasta 809 viviendas en esa pastilla, que son 277 más que las que antes tenía autorizadas. El importe de los costes de urbanización actualizados es de 21.568.614,97 euros, frente a los 8.401.585,17 del proyecto de reparcelación.