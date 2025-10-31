Zaragoza completa la venta de suelos de Montecanal y descarta definitivamente Vía Hispanidad para 2025: "Los ingresos están bien cubiertos"

El Gobierno municipal de Zaragoza ha aprobado este viernes la venta de suelo en Montecanal a la comunidad de bienes conformada por Ebrosa y Fedisa, por un importe de 15,3 millones, IVA incluido, lo que supone un incremento de casi 600.000 euros sobre el precio de licitación base, que permitirá construir un máximo de 100 chalés. Esta venta fue anticipada a finales de 2024 junto a la de los suelos de Vía Hispanidad, una macrooperación urbanística con la que el consistorio esperaba recaudar 67 millones de euros.

En cambio, mientras que un proyecto, el de Montecanal, ha salido adelante sin mayor dificultad y la enajenación de los terrenos se ha completado, el de Vía Hispanidad sigue estancado. ¿El motivo? Las casi 2.000 alegaciones que interpusieron los vecinos, que han sido rechazadas, pero que han hecho que el expediente no vaya tan rápido como se esperaba, como ha reconocido el propio concejal de Urbanismo, Víctor Serrano.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, Serrano ha indicado que las previsiones de ingreso de este año por venta de suelo "están bastante bien cubiertas". Aunque, eso sí, ha reconocido que el presupuesto municipal de 2025 contemplaba el ingreso de Vía Hispanidad, que por "circunstancias que todos conocemos se va a retrasar porque el expediente va más lento de lo que deber haber ido", en referencia a dichas alegaciones.

Por ello, se ha "enjuagado" esa previsión de ingresos con otras operaciones, como la de Alumalsa (que se adjudicará por más de 9 millones a Brial en las próximas semanas), y el objetivo, según Serrano, "se va a cumplir en cuanto al importe, no en cuanto a qué operaciones finalmente se han hecho, pero con respecto a su importe va a ser bastante aproximado a la previsión que obtuvimos". Conviene matizar aquí que ni el ingreso de Montecanal ni el que esperaban de Vía Hispanidad se cobra de golpe, sino con distintos plazos. En cualquier caso, Serrano ha descartado definitivamente llegar a tiempo para vender estos suelos este año, aunque ha reivindicado "la capacidad técnica que hay en el área para reinventarse".

En ese sentido, las previsiones que se manejan por venta de suelos para esta legislatura multiplican por 12 todas las obtenidas durante el mandato anterior de Jorge Azcón, una cifra que dependerá, primero, de que se desencalle la operación de Vía Hispanidad y, después, de la posibilidad de vender otros suelos de titularidad municipal, que ya está siendo contemplada, como admitió la alcaldesa, Natalia Chueca, en una entrevista reciente con este diario.

Montecanal

En el caso de Montecanal, la comunidad Ebrosa-Fedisa deberá urbanizar el entorno dejando así varias parcelas de propiedad municipal calificadas para usos terciarios y residenciales, listas para su explotación y venta por parte del ayuntamiento, lo que incrementará aún más los beneficios económicos y sociales ahora logrados.

Esto supone que en diciembre de este 2025, la empresa debería ingresar a las arcas municipales el 40% del dinero, que son más de 6,1 millones, IVA incluido; otra cantidad similar, correspondiente a otro 40% se ingresará antes del 16 de diciembre de 2026, y el 20% restante, unos 3 millones, antes del 16 de junio de 2027.

Asimismo, la adjudicataria, en su oferta en el concurso público, ha reducido los plazos para la documentación con el objetivo de desarrollar los suelos, lo que supone que en seis meses presentarán los proyectos tanto de reparcelación como de urbanización. "El principal beneficio de desarrollar más suelo es, además de los ingresos para las arcas municipales que nos ayudan a desarrollar los proyectos y transformación de las calles en nuestros barrios, el aumento de la oferta de vivienda", ha expresado Serrano.

Déficit de viviendas

Serrano ha comentado que España enfrenta un "déficit" de "cientos de miles de viviendas", y Zaragoza no es una excepción, "más aún con una ciudad de moda, en plena expansión y que atrae grandes inversiones de proyectos empresariales milmillonarios".

Por ello, además de promover la construcción de 2.300 viviendas de alquiler asequible, "tenemos la obligación, dentro de las capacidades de nuestro PGOU y en un desarrollo urbano sensato, de seguir preparando terrenos para la construcción de vivienda, porque un aumento de la oferta ayuda a equilibrar el mercado y a moderar los precios de la vivienda", ha aseverado el edil popular.

Este es el resultado de la enajenación mediante licitación pública, con procedimiento abierto, para la adjudicación a la oferta económica más ventajosa mediante pluralidad de criterios, de la parcela municipal que constituye la totalidad del Área de Intervención G-89/2 (Montecanal), pendiente de desarrollo urbanístico, con la obligación de ceder gratuitamente al municipio las parcelas destinadas a vivienda protegida (unas 40) y a usos terciarios, libres de cargas de urbanización, así como el resto de cesiones previstas en el planeamiento.