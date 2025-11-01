Hay muchos restaurantes en Zaragoza que, con tan solo cruzar sus puertas, te hacen viajar sin la necesidad de tomar un avión. Simplemente a través de sus sabores, aromas o decoración te sumerges en una parte de su cultura. En estas ofertas gastronómicas, que invitan a conocer el mundo desde la mesa se encuentra Camposanto Fusion Mex, un restaurante que combina la comida tradicional mexicana con nuestra comida nacional.

Ubicado en la calle de la Princesa, número 3, y activo desde hace casi dos años, más concretamente empezaron en fabrero de 2024, cruzar por sus puertas ya te sumerge en una experiencia a la que luego se le unen los sabores de sus platos. "La decoración es totalmente como si fuese un pueblecito antiguo mexicano, con su cantina, con su mercado de frutas, con sus casitas". Cuenta Fran, encargado del restaurante Camposanto. "Es totalmente una experiencia inmersiva que entras dentro de un pueblo mexicano".

Fusión de sabores

La acogida en la capital aragonesa ha sido muy buena, pues que tiene una oferta gastronómica variada de los diferentes platos mexicanos "Tenemos un surtido muy amplio de tacos, tenemos arroces, tenemos burritos, o sea, tenemos los platillos típicos mexicanos". Narra Fran las diferentes cosas que podemos encontrar en la carta.

Además los diferentes platos que podemos encontrarnos fusionados son: el guacamole con chicharrón soriano, la Quedabirria con churrasco de res gallega, el Pollo tikka masala. También tienen tacos muy especiales como: los Tacos de secreto, de rabo de toro, de carrillera, de longaniza, e incluso de atún acevichado. Y arroces de pulpo o de pato.

Camposanto , el restaurante de fusión mexicana de Zaragoza: "Una experiencia inmersiva dentro de un pueblo mexicano" / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

¿La clave para que le guste a los zaragonanos? Que a sus platos le echan poco picante y además se puede pedir aparte. "Siempre dijimos que el picante lo pondríamos aparte. Tenemos tres o cuatro clases de picantes muy potentes que la gente puede pedir como opcional".

Platos para todos los públicos

En Camposanto, no dejan a nadie atrás, todo el mundo puede disfrutar de sus platos de fusion mexicana gracias a que, en algunos de ellos, sus productos pueden consumirlos también la gente celiáca. "Tenemos el sello de la Asociación Celíaca Aragonesa", nos comenta Fran.

Dicho sello les acredita por la Asociación Celíaca Aragonesa que dicho restaurante o productos son "aptos sin glúten". Gracias a ello garantizar que todas las personas que sean celiacas puedan probar algunos productos de su carta. Por ejemplo, entre los que nos podemos encontrar sus tres tipos de nachos diferentes, los dos arroces que ofrecen en su carta y como postre el sorbete de pomelo y tequila blanco.

En el restaurante también cuentan con menú para los más pequeños de tan solo 14€ y menús de grupo, donde toda la mesa debe perdir ese, el precio es de 29,90€. Además también se puede encontrar bebidas mexicana como la margarita clásica o la "sangria mex".