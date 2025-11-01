Oportunidad en Zaragoza: vivienda de 2 dormitorios con vistas al Parque Grande por 259.000 euros.

La zona del Parque Grande José Antonio Labordeta es una de las más cotizadas para vivir en Zaragoza por su cercanía con el pulmón verde zaragozano, sus buenas comunicaciones y servicios disponibles, como centros sanitarios o la Universidad a muy pocos minutos.

Comprar casa en esta zona es sinónimo de bienestar. Correr por el parque, pasear por el canal o moverse por la ciudad con el tranvía son algunas de las ventajas de las que disfrutan sus residentes, y la demanda de inmuebles es siempre alta.

Un bonito dúplex con vistas al parque

En el portal inmobiliario Tu Casa se oferta un dúplex de 80 metros cuadrados en Ruiseñores con terraza y vistas al Parque Grande por 259.000 euros, una opción idónea para solteros o parejas que buscan calidad de vida.

La vivienda cuenta con dos dormitorios y un baño. / TU CASA

Este apartamento consta de dos dormitorios y un baño. La terraza tiene el tamaño perfecto para disfrutar de desayunos o cenas rodeado de naturaleza.

En el interior destacan la calefacción individual, la preinstalación de aire acondicionado de obra, las ventanas Climalit para mayor confort térmico y acústico y suelos de parqué.

Bonito dúplex con terraza con vistas al Parque Grande en la zona Ruiseñores de Zaragoza. / TU CASA

Garaje y ascensor

La vivienda, situada en una urbanización cerrada en una de las mejores zonas de Zaragoza, dispone de conserje, garaje y ascensor, lo que aporta un plus de seguridad y comodidad.

La cocina se encuentra totalmente equipada es una oportunidad para entrar a vivir en una ubicación privilegiada con todos los servicios al alcance. Además, el precio ha sido rebajado por lo que resulta muy atractivo tanto para parejas como para profesionales.