Cierra una parte de El Tubo en pleno fin de semana por el riesgo de derrumbe de un edificio

El estado de "ruina inminente" de un edificio situado en la calle Estébanes, en el corazón de El Tubo de Zaragoza, obligó anoche a cerrar un tramo de la calle y a clausurar temporalmente varios negocios de hostelería de la zona cuando muchos estaban celebrando Halloween e iniciando el fin de semana.

Un desprendimiento detectado a mitad de la tarde del viernes hizo saltar las alarmas. Los trabajadores municipales de Urbanismo y los Bomberos de Zaragoza analizaron la situación y, finalmente, se declaró la situación de ruina inminente del edificio Estébanes 12-14. En concreto, los técnicos de inspección urbanística han informado de que el colapso de la fachada trasera ha provocado que los forjados "hayan quedado sin apoyo y compromete la estabilidad del inmueble", según fuentes municipales.

El edificio, que ya estaba apuntalado por la propiedad, se extiende hacia el fondo colindando en su fachada trasera con la Terraza Libertad (donde ha habido el desprendimiento) y en su fachada lateral colindando con el establecimiento conocido como El Plata y su terraza.

A la izquierda, el edificio que ha sido declarado en ruina inminente. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Con todo ello, se ha considerado que "lo más adecuado y responsable para garantizar la seguridad de una zona tan concurrida en el centro de la ciudad y por prevención es ordenar el cierre de un tramo de la calle Estebanes (entre calle Ossau y la Bodega Estebanes), lo que implica el cierre temporal de las terrazas de hostelería que hay en ese tramo, así como el cierre temporal de la actividad tanto de la Terraza Libertad como del local y terraza del Plata", explicaron desde el Ayuntamiento de Zaragoza.

Los técnicos valoraron la situación también con el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, que ha mantenido informada en todo momento a la alcaldesa de Zaragoza. El edificio deberá ser apuntalado y después demolido para garantizar su estabilidad. Durante ese tiempo, las medidas preventivas de seguridad y cierre de establecimientos se mantendrán.

Desde el ayuntamiento, aún lamentando los inconvenientes que la situación pueda ocasionar a ciudadanos y hosteleros, recuerda que "el principal bien a proteger es la seguridad de las personas y con ese criterio de prevención y responsabilidad se ha decidido actuar"