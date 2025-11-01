Miles de zaragozanos visitan a sus difuntos en el cementerio de Torrero: "¿Por qué a las buenas personas se las llevan antes?"

Miles de zaragozanos están visitando este sábado en el cementerio de Torrero a sus difuntos, familiares y amigos, seres queridos todos ellos, a quienes rezan, con quienes conversan y ante quienes evocan grandes recuerdos que compartieron juntos. Muy recientes tienen todos estos buenos momentos dos hermanas que visitan la tumba de su hijo y de su sobrino, fallecido hace unos pocos meses en la ciudad. “No tenemos ni paz ni consuelo, pero necesitamos venir. Mañana haría 50 años, no fumaba ni bebía, lo suyo era la música, los libros… Era una persona encantadora, echaba una mano a cualquiera. ¿Por qué a las buenas personas se las llevan antes?”, se preguntan estas dos mujeres.

Es el mismo pesar que se repite todos los años en el camposanto zaragozano, el de la pena y el de la nostalgia por quienes marcharon a otra vida. Pero la cita ha quedado empañada este año por “una matanza” que ha sufrido el cementerio, vilmente saqueado por tres vándalos que han profanado más de 500 tumbas para despojarlas de cristos y vírgenes. Las miradas, de hecho, se detienen frente a esas tumbas. Solo quedan los clavos. Y la rabia.

“A mi tío le ha tocado también la matanza que han hecho. No tiene nombre esto, los que están aquí no tienen culpa. Ya tendrán su castigo, la vida da mucha vueltas y lo que siembras, recoges”, cuenta un vecino de Zaragoza que visita a su hija y su padre. “Intento pensar en los buenos recuerdos que he tenido con ellos. Muchas veces me he quedado hasta las nueve de la noche”, relata.

En una de estas manzanas, donde las lápidas incluso están partidas por la mitad, una familia visita a su hijo. Se han librado este año… pero este vandalismo no les resulta desconocido. “Hace años nos rompieron el cristal y se llevaron los adornos”, dicen frente la tumba. “Son recuerdos muy dolorosos. A veces te acuerdas y piensas que los podríamos tener aquí. Tenemos tristeza en el cuerpo”, aseveran.

Desde primera hora de la mañana, dos primas hermanas, “como hermanas” según admiten, están visitando a sus madres, abuelos, suegros y tíos. “Es un día triste. Más que rezar me gusta hablar, como si me pudieran oír, es una sensación de que les visitas porque sino te falta algo. La mente humana y las emociones son así. Que descansen en paz, que tuvieron una vida dura pero también tuvieron momentos felices y en recuerdo de esos momentos felices seguimos viniendo”, señalan.

Por esos momentos felices visita el cementerio un jubilado que añora ese “año y pico” de relación que mantuvo con una mujer después de enviudar. “Vengo de ver una mujer a la que quise mucho. Recuerdo lo guapa que era y la buena pareja que habíamos”, se emociona. “Se me escapa alguna lágrima”, confiesa. A él y a muchos que este Día de Todos Los Santos visitan a sus difuntos.