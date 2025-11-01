Los negocios perjudicados por el cierre parcial del Tubo: "Nos va a afectar mucho a los ingresos"

La noche de la madrugada de Todos los Santos no fue la deseada para la hostelería del Tubo, quienes vivieron un Halloween en primera persona por el desprendimiento de un edificio ahora ya declarado en "ruina inminente", lo que provocó que se cortara la calle de los Estébanes por "el bien de las personas y su seguridad".

Esta caída tuvo lugar en la parte trasera del inmueble a mitad de tarde de este viernes, pero enseguida hubo una rápida actuación por parte de los trabajadores de Urbanismo y los Bomberos de Zaragoza para estudiar la situación y cortar el paso de las muchas personas que estaban dándole el pistoletazo de salida a su fin de semana.

Una de las varias terrazas que se vió afectada en la noche de ayer fue la de Bodegas Almau, establecimiento que lleva vivo desde el año 1870. Su actual responsable, Miguel Ángel Almau, cuarta generación que toma el timón de este negocio, admite que el cierre de la terraza durante la tarde-noche de ayer les ha hecho tambalear las cuentas de este fin de semana marcado. "Se notó mucho por la zona el cierre de las terrazas, era un día que apuntaba a generar muchos ingresos, pero no sólo en mi local, sino también a otros compañeros", explica.

Almau ha podido reabrir su terraza tras este "susto" y su clientela habitual respiraba aliviada al poder celebrar Todos los Santos tomando un vino en la terraza. Algunos ojos no quitaban la vista del vallado al lado del bar, recordando lo que pasó ayer por la noche. "Cortó un poco el rollo, pero no se le podía hacer nada. Nos tuvimos que ir a otro lado a pasarlo bien", dice una zaragozana sentada en una terraza de la zona.

Un golpe bajo también para el ocio nocturno del Casco Antiguo, con la clausura de la terraza de La Plata y Kenbo, una reconocida discoteca por la zona del centro de Zaragoza, que a través de un comunicado urgente anunció el cierre de su local durante este fin de semana a petición del ayuntamiento "por motivos de seguridad".

Respecto a los tiempos que se manejan sobre cuándo se va a reabrir ese tramo de la calle, operarios que han trabajado esta mañana de sábado para vallar por completo la calle y terminar de precintarla, apuntan a que lo sabrán la semana que viene. "El lunes vendrán y echarán un vistazo a la zona, pero me atrevería a decir que no va a ser poco, quizás unos 20 días", calcula, si es que al final se procede a derrumbar el edificio como bien apuntan desde la concejalía de Urbanismo.