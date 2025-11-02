El barrio de Zaragoza que tendrá un 'gemelo' con más de 1.000 viviendas

La fecha que muchos recuerdan es la del 1 de julio de 2009. Ese día se colocó la primera piedra de Parque Venecia, un barrio ‘a las afueras’ de Zaragoza que recibió a sus primeros y jóvenes moradores el 30 de junio de 2011. No tardó en llenarse de vida. Ya en sus inicios, las máquinas llegaron con la intención de dar el salto a una terreno de unas 20 hectáreas al otro lado del Canal Imperial. Un objetivo que se truncó con la crisis inmobiliaria de 2008 y que ahora, al fin, ve visto la luz.

La existencia de Parque Venecia 2 es cuestión de tiempo y se prevé que en 2028 lleguen los primeros vecinos a unas urbanizaciones que, parecidas en su construcción a su gemelo, tendrán importantes diferencias. La ordenación, eso sí, es prácticamente igual entre ambas zonas.

La inversión prevista para esta nueva zona de la capital ronda los 23 millones, de los que 20 son para la urbanización y tres para las nuevas pasarelas. Los trabajos en las 20 hectáreas de terreno comenzarán la próxima primavera y, pasados ocho meses, podrán entrar las grúas que irán levantando los pisos, de manera que será allá por el segundo trimestre de 2028 cuando lleguen sus primeros vecinos, siete años después de que lo hicieran en el primer desarrollo de Parque Venecia.

Con una previsión de 1.115 viviendas, 375 de protección oficial, distribuidas en ocho manzanas con edificios de siete alturas máximo, el arquitecto redactor del texto refundido de los estudios de detalle y proyecto de reparcelación del sector, Manuel Castillo, explica que se ha optado por un diseño de manzanas mucho más luminosas y abiertas. En Parque Venecia 1 las urbanizaciones están muy estructuradas, son cerradas y cuadradas, por lo que en la ampliación del barrio se ha optado por unas residencias más abiertas, más luminosas y con comunicación peatonal. Eso se consigue con laterales abiertos, sin ladrillo.

«La edificabilidad que tienen permite plantear urbanizaciones más salubres, con mejor ventilación e iluminación», explica el arquitecto, que destaca que las zonas comunes en los patios también ganarán amplitud y luminosidad.

En total, se proyectan 1.115 viviendas, 375 de protección oficial, repartidas en ocho manzanas, los edificios destinarán su planta baja a locales grandes y pequeños destinados a supermercados, bares, restaurantes, panaderías y cualquier negocio que se vea oportuno. Solo así se dará esa vidilla que todo vecino reclama en su barrio. Una vidilla a la que contribuirán los equipamientos públicos que se proyectan en el barrio, con un colegio y equipamientos deportivos rodeados de un gran anillo verde que aislará a sus vecinos del tráfico. Cerca de 3 kilómetros de paseo que contará con tres grandes áreas de juegos infantiles, pérgolas o pistas deportivas.

Recreación del gan anillo verde que rodeará a 'Parque Venecia 2'. / SERVICIO ESPECIAL

En cuanto a sus calles, Castillo explica que se construirán viales de un único sentido, lo que permitirá reducir el tráfico e invitar más al paseo por el barrio, además de reducir los efectos del tradicional cierzo, que se hace notar mucho más en grandes y amplías avenidas, como las que se pensaron en Parque Venecia 1.

Muy importante resulta en este proyecto la zona verde y, sobre todo, terminar el tramo del Canal Imperial hasta el cuarto cinturón.

El coche ya no es tan importante en el día a día y los zaragozanos valoran cada vez más tener espacios en los que pasear, zonas verdes que permitan aislarse del ruido diario de la ciudad, y es lo que se pretende con el diseño de la urbanización y ese gran anillo verde.