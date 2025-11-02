Cierra Comercial Allo, toda una vida dedicada a los muebles, la iluminación y la decoración en el centro de Zaragoza

Toda una vida dedicado a su tienda, ahora, Rafael Allo, propietario de Comercial Allo, echa el cierre con una mezcla de tristeza y gratitud. Tras cuatro décadas detrás del mostrador, se despide de todos los clientes, que algunos, ya se han convertido en amigos y de un negocio que ha sido parte del centro de Zaragoza.

En el local tan icónico que hace esquina en la Calle Hernán Cortés, número 27, característico por ver sus sofás de diferentes colores, las grandes lámparas de araña y las estanterías que lo decoran desde sus enormes cristaleras, ahora visten carteles de "se traspasa por jubilación" y "últimas unidades de stock" por el futuro cierre.

Comercial Allo, una historia familiar

"Está tienda comenzó en el 85, hace ya 40 años". Cuenta Rafael, desde la que ha sido su mesa de trabajo para atender a todas las personas que han ido entrando a su tienda este tiempo. "Nosotros teníamos una tienda en la calle Miguel Servet, el negocio era de mi padre, hace más de 60 años de esto". Nos cuenta su historia familiar, viviendo entre muebles desde bien pequeño, ahora con 67 años toma la decisión de jubilarse.

"Quisimos ampliar el negocio, así que nos metimos varios hermanos". Y así fue como comenzó en esta aventura junto a sus 4 hermanos. Tienen una gran variedad de productos, entre ellos, lámparas de diferentes tamaños, muebles para dormitorios, salones, recibidores, también cuentan con productos juveniles e infantiles, tapicerías y mesas para comedor y centro. Son especialistas en el sector con una atención al cliente personalizada y cercana.

Muebles Allo pequeño comercio / RUBEN RUIZ R / EPA

Cuando nos cuenta que es lo que recuerda con más estima nos dice: "Cuando estaba en la tienda con mis padres y luego hacer todo desde 0". Además, recuerda con cariño las relaciones comerciales que ha ido sacando a lo largo de los años gracias a su tienda.

Las dificultades en el camino

Cada negocio local supera unos retos u otros y cada historia es un mundo, en el caso de Comercial Allo las mayores luchas fueron a raíz de las grandes crisis, en especial la conocida como "burbuja inmobiliaria". "Luchas de crisis, crisis económicas, por las guerras, pero han sido cortas. La crisis más fuerte del gremio fue en el 2005-2006 y se profundizó en el 2008". Recuerda aquellos tiempos. "Muchos proveedores cerraron, lo que hizo que quedasen pocas marcas". Lo que dificultaba el trabajo de este negocio de toda la vida.

Otra de las dificultades de la que nos habla Rafael, aunque admite que a ellos no les hace tanto daño, es la compra online y lo que sí han notado es la compra de elementos decorativos en bazares, donde la decoración es más barata. Por ello se deciden especializar aún más en el sector del mueble e iluminación.

Tras 48 años y después de que su hermano mayor se jubilará, ahora es el turno de Rafael. "Ya me toca", admite con nostalgia después de toda una vida dedicado al sector. Pero aunque está tienda cierre, no es el punto y final de su historia, que continuará en Paseo Echegaray y Caballero, número 168, donde aún seguirán brillando sus lámparas en una tienda hecha con esfuerzo, cercanía y cariño.