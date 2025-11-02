Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada

Este clásico de la cocina tradicional sigue llenando mesas y reuniendo a familias en un barrio rural de la ciudad

El popular restaurante de Zaragoza que triunfa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada.

El popular restaurante de Zaragoza que triunfa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada. / SERVICIO ESPECIAL

Laura Rabanaque

Laura Rabanaque

Zaragoza

La cocina tradicional aragonesa siempre ha tenido un importante hueco en la gastronomía de Zaragoza, con auténticos templos culinarios en los que degustar un buen ternasco de Aragón, unas migas u otros platos estrella del recetario popular de la comunidad. En el centro de Zaragoza, restaurantes como El Fuelle, el más popular de la ciudad con más de 6.000 reseñas en Google, o Tajo Bajo, mantienen viva la llama de los fogones de antaño, trabajando con productos de la tierra, de temporada y de proximidad.

Pero para disfrutar del arte del buen comer no hace falta bajar hasta el centro. Los barrios tradicionales de Zaragoza esconden auténticas joyas gastronómicas en las que reunirse con la familia y los amigos en torno a una buena mesa.

Los barrios rurales son lugares en los que todavía perdura el ambiente de pueblo, pero con los servicios y comodidades de la gran ciudad. Entre ellos destaca La Venta del Olivar, situada en el noroeste de la capital aragonesa, junto a la carretera de Logroño, a tan solo 20 minutos del centro y perfectamente conectado en autobús.

Uno de los lugares más populares para comer costillas en Zaragoza

En este entorno se encuentra uno de los restaurantes de cocina tradicional más apreciados de Zaragoza —aunque todavía desconocido para muchos—, que basa su éxito en servir los sabores de siempre y en un ambiente familiar y cercano. El Restaurante Agudo es todo un templo culinario de Zaragoza, con más de 1.600 reseñas en Google y una puntuación media de 4,3 sobre 5.

Restaurante Agudo en la Venta del Olivar, un templo de la cocina tradicional en Zaragoza.

Restaurante Agudo en la Venta del Olivar, un templo de la cocina tradicional en Zaragoza. / RESTAURANTE AGUDO

Su plato más famoso son sus bandejas de costilla de ternasco a la brasa con patatas fritas y sus ensaladas ilustradas, un básico de la cocina local que nunca pasa de moda. “Volver a este sitio es retornar a tu infancia”, reconoce un conocido influencer gastronómico, que recientemente ha dedicado una publicación al establecimiento.

“Aquí vienen padres que un día fueron los hijos de esos abuelos que hoy ven disfrutar a sus nietos”, añade, para rematar: “Generaciones que se reúnen en torno a la mesa y a las míticas fuentes de costillas con patatas y ensaladas ilustradas de este lugar”.

Los comentarios de los clientes

Todo exquisito”, “Espectacular” o “Un mítico de Zaragoza” son algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación de High Grossery, en la que se muestran bandejas repletas de costillas de ternasco hechas a la brasa con un aspecto muy apetitoso, fuentes de patatas fritas caseras recién hechas y la “mitiquísima ensalada ilustrada”.

Además, en el Restaurante Agudo se pueden disfrutar otras delicatessen como sus croquetas de bonito. También son memorables sus bandejas de longaniza o chorizo, o sus expectaculares chuletones. Sin duda, un clásico de toda la vida en Zaragoza

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nuevo radar fijo en Zaragoza en un punto con mucho tráfico: ya está instalado
  2. Muere un hombre de 72 años tras desvanecerse sobre la calzada y arrollarle una furgoneta en Zaragoza
  3. Aragón enviará a Cataluña tanta energía como tres nucleares a través de una nueva línea eléctrica
  4. Vía libre para ‘Parque Venecia 2’: así será este novedoso barrio de Zaragoza con más de mil viviendas y un anillo verde
  5. Okupan un local del Gobierno de Aragón en pleno centro de Zaragoza
  6. Estos son los supermercados y centros comerciales de Zaragoza que abren este 1 de noviembre
  7. Un 3,6 sobre 10: la oferta del nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza suspende el 'examen' del ayuntamiento
  8. El BOE confirma el calendario laboral de 2026 en Aragón: hasta cinco puentes

Tres ladrones con máscaras de Halloween atracan un bazar chino en Zaragoza

Tres ladrones con máscaras de Halloween atracan un bazar chino en Zaragoza

El hospital Royo Villanova en números: más de 52.000 urgencias, 1.600 ingresos y 8.000 operaciones quirúrgicas

El hospital Royo Villanova en números: más de 52.000 urgencias, 1.600 ingresos y 8.000 operaciones quirúrgicas

La vergüenza del parque Bruil

La vergüenza del parque Bruil

Cierra Comercial Allo, toda una vida dedicada a los muebles, la iluminación y la decoración en el centro de Zaragoza

Cierra Comercial Allo, toda una vida dedicada a los muebles, la iluminación y la decoración en el centro de Zaragoza

El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada

El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada

Miles de zaragozanos visitan a sus difuntos en el cementerio de Torrero: "¿Por qué a las buenas personas se las tienen que llevar antes?"

Miles de zaragozanos visitan a sus difuntos en el cementerio de Torrero: "¿Por qué a las buenas personas se las tienen que llevar antes?"

Los negocios perjudicados por el cierre parcial del Tubo: "Nos va a afectar mucho a los ingresos"

Los negocios perjudicados por el cierre parcial del Tubo: "Nos va a afectar mucho a los ingresos"

Un paseo por la Zaragoza que ya no existe: crece la lista de los edificios demolidos y desaparecidos en la ciudad

Un paseo por la Zaragoza que ya no existe: crece la lista de los edificios demolidos y desaparecidos en la ciudad
Tracking Pixel Contents