El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada

La cocina tradicional aragonesa siempre ha tenido un importante hueco en la gastronomía de Zaragoza, con auténticos templos culinarios en los que degustar un buen ternasco de Aragón, unas migas u otros platos estrella del recetario popular de la comunidad. En el centro de Zaragoza, restaurantes como El Fuelle, el más popular de la ciudad con más de 6.000 reseñas en Google, o Tajo Bajo, mantienen viva la llama de los fogones de antaño, trabajando con productos de la tierra, de temporada y de proximidad.

Pero para disfrutar del arte del buen comer no hace falta bajar hasta el centro. Los barrios tradicionales de Zaragoza esconden auténticas joyas gastronómicas en las que reunirse con la familia y los amigos en torno a una buena mesa.

Los barrios rurales son lugares en los que todavía perdura el ambiente de pueblo, pero con los servicios y comodidades de la gran ciudad. Entre ellos destaca La Venta del Olivar, situada en el noroeste de la capital aragonesa, junto a la carretera de Logroño, a tan solo 20 minutos del centro y perfectamente conectado en autobús.

Uno de los lugares más populares para comer costillas en Zaragoza

En este entorno se encuentra uno de los restaurantes de cocina tradicional más apreciados de Zaragoza —aunque todavía desconocido para muchos—, que basa su éxito en servir los sabores de siempre y en un ambiente familiar y cercano. El Restaurante Agudo es todo un templo culinario de Zaragoza, con más de 1.600 reseñas en Google y una puntuación media de 4,3 sobre 5.

Restaurante Agudo en la Venta del Olivar, un templo de la cocina tradicional en Zaragoza. / RESTAURANTE AGUDO

Su plato más famoso son sus bandejas de costilla de ternasco a la brasa con patatas fritas y sus ensaladas ilustradas, un básico de la cocina local que nunca pasa de moda. “Volver a este sitio es retornar a tu infancia”, reconoce un conocido influencer gastronómico, que recientemente ha dedicado una publicación al establecimiento.

“Aquí vienen padres que un día fueron los hijos de esos abuelos que hoy ven disfrutar a sus nietos”, añade, para rematar: “Generaciones que se reúnen en torno a la mesa y a las míticas fuentes de costillas con patatas y ensaladas ilustradas de este lugar”.

Los comentarios de los clientes

“Todo exquisito”, “Espectacular” o “Un mítico de Zaragoza” son algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación de High Grossery, en la que se muestran bandejas repletas de costillas de ternasco hechas a la brasa con un aspecto muy apetitoso, fuentes de patatas fritas caseras recién hechas y la “mitiquísima ensalada ilustrada”.

Además, en el Restaurante Agudo se pueden disfrutar otras delicatessen como sus croquetas de bonito. También son memorables sus bandejas de longaniza o chorizo, o sus expectaculares chuletones. Sin duda, un clásico de toda la vida en Zaragoza