Zaragoza utilizará la IA para identificar grafitis y saber quién los ha realizado: así es la novedosa técnica

El Ayuntamiento de Zaragoza quiere poner coto a la presencia de grafitis en equipamientos públicos de la ciudad y, para ello, va a poner en marcha una novedosa técnica que, apoya en la IA, logrará identificar las pintadas y, además, atribuir la autoría de las mismas.

A través del Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos del Área de Medio Ambiente y Movilidad, ha iniciado un procedimiento de contratación menor para la realización de un estudio, análisis y evaluación de las pintadas y grafitis que afectan a los equipamientos municipales. El objetivo de este contrato es disponer de un diagnóstico preciso sobre el impacto del vandalismo gráfico en la ciudad, identificando las zonas y edificios más afectados, los perfiles de actuación más habituales y la recurrencia de los daños.

Con ello se pretende contar con información técnica que permita diseñar estrategias preventivas y correctivas, además de colaborar con la Policía Local en la identificación de los responsables, especialmente en casos de reincidencia. El estudio incluirá la recopilación de datos (creando un banco de imágenes), análisis de casos concretos y elaboración de un informe técnico. A partir de esta información se plantearán recomendaciones que contribuyan a reducir la incidencia de los grafitis vandálicos y a mejorar la conservación del patrimonio municipal.

Esta actuación se enmarca en el contexto de la elevada tasa de repetición de daños en determinados puntos de la ciudad. Precisamente esa alta tasa de repetición es lo que podría favorecer, en este contrato, el uso de tecnologías de Inteligencia Artificial que permitirían, en un momento dado, poder identificar fehacientemente al autor no sólo de un grafiti, sino de otros más, a través de un reconocimiento caligráfico. Es decir: si un grafitero es sorprendido haciendo una pintada, podría determinarse si es también autor de otros actos vandálicos previos en otros puntos de la ciudad, con lo que se incrementaría la gravedad de la sanción.

El contrato tiene carácter puntual y se ha seleccionado para su estudio un amplio conjunto de equipamientos. El presupuesto base de licitación de 18.149,98 euros (IVA incluido). Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Zaragoza da un paso más en su compromiso con la protección del espacio público, la mejora de la imagen urbana y la eficiencia en el uso de recursos municipales, afrontando de manera técnica y planificada un fenómeno que impacta en la convivencia, el patrimonio y la calidad ambiental de la ciudad.

Limpieza de fachadas

Paralelamente, el Ayuntamiento de Zaragoza acaba de adjudicar un contrato menor de obras para la protección de determinadas fachadas contra pintadas y grafitis utilizando para ello un tratamiento previo aplicado sobre esas superficies. Este contrato ha sido adjudicado a la empresa Nanocare Iberia por 48.380,64 euros y tiene un plazo de ejecución de 30 días.

Con este contrato se pretenden varios objetivos, entre ellos: reducir los tiempos necesarios para la limpieza de grafitis, usando únicamente agua a baja presión, suprimiendo la necesidad de productos químicos, maquinaria especializada o equipos de alta presión; la prevención del deterioro de superficies, al evitar el uso de métodos agresivos como el chorro de arena o abrasivos que dañan la estructura del material, alargando la vida útil del equipamiento y la infraestructura urbana; y reforzar el compromiso total con el medioambiente al solicitar un producto 100% ecológico, sin disolventes ni emisiones, y sin generar residuos peligrosos.

Las zonas que se han seleccionado para las obras son: fachada de acceso al parque Castillo Palomar en la Avda de Navarra; fachadas del CDM Siglo XXI; fachadas y muros de los CDM La Jota, Ciudad Jardín y La Granja. El tipo de recubrimiento debe ser 100% ecológico, diseñado para proteger todo tipo de superficies minerales porosas que penetre en el interior de la superficie creando una capa protectora, transparente y transpirable de entre 100 y 350 nm de espesor. Se exige que tenga una duración funcional de 10 años o 10 lavados, y sea resistente a la intemperie, a la abrasión y a los agentes químicos.

El Ayuntamiento de Zaragoza gasta cada año unos 3 millones de euros en reparar, limpiar y sustituir elementos urbanos por vandalismo de todo tipo: contenedores, papeleras, cristales, limpieza de excrementos caninos, chicles, etcétera. En concreto, cada día se limpian una media de 90 pintadas y grafitis, lo que supone 27.000 al año. En horas de trabajo y material, el gasto es de más de 1 millón de euros anuales.