El Ayuntamiento de Zaragoza sigue estudiando la posible demolición del edificio del Tubo declarado en ruina: "Lo que es seguro es que habrá que reforzarlo"

Los técnicos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza siguen analizando el estado del edificio del Tubo, que comprende los números 12 y 14 de la calle de los Estébanes, y que fue declarado en ruina inminente el pasado viernes a última hora. Desde primera hora, miembros del equipo de Urbanismo siguen valorando la situación y todavía no se ha decidido cuál será el futuro del inmueble, un punto en el que no se descarta ningún escenario. Lo que si es seguro, según fuentes municipales, es que el edificio deberá ser "reforzado" antes de tomar una decisión, bien sea una demolición completa o parcial.

A lo largo del día, los técnicos van a seguir analizando su estado "en profundidad" y, en función de sus conclusiones, se decidirá las medidas a seguir. "Hoy, con mejores condiciones de iluminación y mayor análisis, se podrá determinar tanto la situación concreta del inmueble y su estructura como la existencia de posibles elementos que requieran protección", explican desde el consistorio.

Conviene recordar que el inmueble está catalogado, concretamente de Interés Arquitectónico en grado B, que le da relevancia y protección, aunque no de primer nivel. De hecho, desde el ayuntamiento matizan que, pese a que en la ficha de catalogación de la web municipal aparece como grado A, se trata de una "errata".

Así las cosas, el siguiente paso a seguir tras el análisis de este lunes será el de su "estabilización previa". Una función que los técnicos definen como "clave" antes de pasar al siguiente nivel, que supondrá resolver la situación de varios cierres provisionales que fueron decretados en varios negocios del entorno, uno de los más concurridos del ocio zaragozano y que afectaron de lleno tanto a la calle, que fue cortada, como a locales como Kenbo o la terraza de El Plata en un fin de semana señalado a nivel festivo por su coincidencia con Halloween.

Asimismo, desde el ayuntamiento han subrayado que la actuación posterior, que puede ir desde una demolición de parte del inmueble a su derribo total, será de carácter "manual". Es decir, "sin grandes maquinarias", ya que la capacidad de intervención "está limitada por el espacio y la trama urbana del entorno", según señalan esas mismas fuentes del área de Urbanismo.