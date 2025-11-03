La Champions Burger aterriza otra vez en Zaragoza

La ruta más famosa de hamburguesas por España vuelve a la capital aragonesa con más sabores que nunca. Después de pasar por Leganés, donde están hasta el 23 de noviembre y Motril y Ávila, hasta el día 16, pisan suelo maño del día 13 de noviembre hasta el proximo 30.

"The Champions burger off the road" aterriza de nuevo en Zaragoza, la última vez que estuvieron en la ciudad fue en el mes de abril y vuelven con sus hamburguesas para hacer disfrutar a todos los maños. Pero no solo encontraremos burgers, también habrá "food trucks" de picoteo y dulces.

Dónde y qué podremos probar esas semanas

Esta edición "off the road", diferentes a las otras ediciones que ya se conocen: The Champion Burger (original), y la edición "smash" tendrá lugar en Puerto Venecia, más concretamenete junto a la explanada que se encuentra situada al lado del Leroy Merlín. Esta vez se cuenta con hasta 17 foodtrucks, entre las que destacan nombres zaragozanos muy conocidos.

Ya se sabe que dará comienzo el día 13 de noviembre a las 19:00 de la tarde y el último día que podremos disfrutar de ellas será el 30 de noviembre, dos semanas llenas de sabor. También han desvelado los diferentes horarios que van a tener: de lunes a jueves de 18:00 hasta las 00:00h, y de viernes a domingo de 12:00 a 00:00h.

Está nueva edición se compone de 15 participantes, que entre los más conocidos se encuentran Teox X Cenando con Pablo, la foodtruck del famoso influencer gastronómico; Nola Smoke o Madison que son aragonesas, las demás serán: Gottan, Moflete by Jose Burger, Muralla, Street food burger, The Vicbros Burger, Godeo, Nolito´s, Dako Burger, Tokio, El surtidor on fire y Barriga by Sal Gorda.

Para picar podremos encontrar a "Grupo y Barra", y desde Granada a "Doctor salsas". Aunque no solo podremos encontrar salado, para endulzar la edición ya está Seixis con sus tratas de queso, no solo la tradicional, también se puede probar de diferentes sabores como de pistacho o Lotus.

Además, el recinto es "petfreindly", para poder llevar a tu mejor amigo siempre perruno contigo.