Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Chueca elogia la dimisión de Mazón y pide “el mismo ejemplo” a otros políticos cuestionados

La alcaldesa de Zaragoza señala al fiscal general del Estado y a la ministra de Igualdad, Ana Redondo

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, este lunes en rueda de prensa.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, este lunes en rueda de prensa. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Israel Salvador

Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha valorado como “ejemplar” la decisión de Carlos Mazón de dimitir como presidente de la Generalitat Valenciana. “Ha sido responsable y ha tomado la decisión que creía mejor para la Comunidad Valenciana”, ha señalado.

Chueca ha aprovechado para reclamar la misma actitud a otros cargos públicos “cuyas decisiones son muy cuestionadas”, y ha citado al fiscal general del Estado y a la ministra de Igualdad, Ana Redondo. “Hay políticos que se mantienen en el cargo pese a haber cometido errores muy graves. Sería deseable que aplicaran la misma responsabilidad”, ha añadido.

Habrá ampliación

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El autobús de Zaragoza pone fecha al adiós definitivo de la tarjeta bus de Avanza tras 21 años de servicio
  2. El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada
  3. Esta es la parcela que gana enteros para acoger el futuro hospital Royo Villanova: próxima a la A-23 y con fácil acceso en tranvía
  4. Muere un hombre de 72 años tras desvanecerse sobre la calzada y arrollarle una furgoneta en Zaragoza
  5. Un experto aragonés tiene la clave para evitar la expansión de la avispa asiática: 'Es muy eficaz
  6. Aragón enviará a Cataluña tanta energía como tres nucleares a través de una nueva línea eléctrica
  7. Vía libre para ‘Parque Venecia 2’: así será este novedoso barrio de Zaragoza con más de mil viviendas y un anillo verde
  8. Cierra Comercial Allo, toda una vida dedicada a los muebles, la iluminación y la decoración en el centro de Zaragoza

Chueca elogia la dimisión de Mazón y pide “el mismo ejemplo” a otros políticos cuestionados

Chueca elogia la dimisión de Mazón y pide “el mismo ejemplo” a otros políticos cuestionados

El embajador de Palestina en España visita Zaragoza: "Sigue habiendo un genocidio por goteo; en ningún caso hay un plan de paz"

El embajador de Palestina en España visita Zaragoza: "Sigue habiendo un genocidio por goteo; en ningún caso hay un plan de paz"

Tiempo en Zaragoza: el paso de varios frentes atlánticos traerán lluvias esta semana

Tiempo en Zaragoza: el paso de varios frentes atlánticos traerán lluvias esta semana

El ayuntamiento sigue estudiando la posible demolición del edificio del Tubo declarado en ruina: "Lo que es seguro es que habrá que reforzarlo"

El ayuntamiento sigue estudiando la posible demolición del edificio del Tubo declarado en ruina: "Lo que es seguro es que habrá que reforzarlo"

Un jurado juzga al acusado de asesinar a un vecino de la calle Lastanosa

Un jurado juzga al acusado de asesinar a un vecino de la calle Lastanosa

Una emblemática zapatería del centro de Zaragoza se despide tras 35 años: "Me da mucha pena por las clientas, pero es hora de descansar"

Una emblemática zapatería del centro de Zaragoza se despide tras 35 años: "Me da mucha pena por las clientas, pero es hora de descansar"

Condenado un exmilitar por agredir sexualmente a una menor en Zaragoza

Condenado un exmilitar por agredir sexualmente a una menor en Zaragoza

¿Por qué un zaragozano paga casi 220 euros menos que un valenciano por las basuras?

¿Por qué un zaragozano paga casi 220 euros menos que un valenciano por las basuras?
Tracking Pixel Contents