Chueca elogia la dimisión de Mazón y pide “el mismo ejemplo” a otros políticos cuestionados
La alcaldesa de Zaragoza señala al fiscal general del Estado y a la ministra de Igualdad, Ana Redondo
Zaragoza
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha valorado como “ejemplar” la decisión de Carlos Mazón de dimitir como presidente de la Generalitat Valenciana. “Ha sido responsable y ha tomado la decisión que creía mejor para la Comunidad Valenciana”, ha señalado.
Chueca ha aprovechado para reclamar la misma actitud a otros cargos públicos “cuyas decisiones son muy cuestionadas”, y ha citado al fiscal general del Estado y a la ministra de Igualdad, Ana Redondo. “Hay políticos que se mantienen en el cargo pese a haber cometido errores muy graves. Sería deseable que aplicaran la misma responsabilidad”, ha añadido.
