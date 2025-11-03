Chueca elogia la dimisión de Mazón y pide “el mismo ejemplo” a otros políticos cuestionados

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha valorado como “ejemplar” la decisión de Carlos Mazón de dimitir como presidente de la Generalitat Valenciana. “Ha sido responsable y ha tomado la decisión que creía mejor para la Comunidad Valenciana”, ha señalado.

Chueca ha aprovechado para reclamar la misma actitud a otros cargos públicos “cuyas decisiones son muy cuestionadas”, y ha citado al fiscal general del Estado y a la ministra de Igualdad, Ana Redondo. “Hay políticos que se mantienen en el cargo pese a haber cometido errores muy graves. Sería deseable que aplicaran la misma responsabilidad”, ha añadido.

