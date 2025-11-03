Una emblemática zapatería del centro de Zaragoza se despide tras 35 años: "Me da mucha pena por las clientas, pero es hora de descansar"

El sector del calzado es uno de los que más ha sufrido el auge de las ventas online y la irrupción de zapaterías low cost. Muchas zapaterías de Zaragoza, negocios de toda la vida, se han visto abocadas en los úiltimos años a echar el cierre. No obstante, algunas resisten gracias a la atención personalizada y el trato cercano que ofertan a sus clientes, valores que siempre han caracterizado al comercio tradicional.

Es el caso de FM Basic, una emblemática zapatería del centro que cerrará a finales de este 2025 o principios de 2026 por la jubilación de su propietaria, Felicidad Martínez. "Mi marido se prejubiló hace ya un tiempo y me está diciendo que haga lo mismo, para poder disfrutar y viajar unos años. Me da mucha pena por las clientas, pero es momento de descansar", confiesa la comerciante.

Martínez lleva 35 años al frente de este negocio, situado en la calle San Miguel de la capital aragonesa, una de las principales arterias comerciales del centro de Zaragoza, donde las zapaterías siempre han tenido un peso importante.

En imágenes | Una emblemática zapatería del centro de Zaragoza se despide después de 35 años / Miguel Ángel Gracia

De la avenida Goya al centro

Antes de establecerse definitivamente en San Miguel, FM Basic abrió sus puertas en la avenida Goya, donde permaneció una década hasta su traslado en el año 2000.

“Tenemos una clientela fiel, personas que nos visitan todos los años”, recuerda Felicidad Martínez con nostalgia después de tres décadas y media “detrás del mostrador”, atendiendo a varias generaciones con la misma cercanía y profesionalidad.

Marcas españolas y alta calidad

FM Basic se encuentra actualmente en liquidación por cierre, aunque la voluntad de su propietaria es traspasar el negocio. "Estamos vendiendo el stock que tenemos, todo pares sueltos. De momento no hemos parado", explica la tendera, que continúa al pie del cañón hasta el último día.

La zapatería está especializada en marcas españolas que tienen la alta calidad como uno de sus rasgos distintivos. Desde zapatos de fiesta hasta calzado de sport, FM Basic ha ofrecido siempre un amplia variedad de estilos, dependiendo de la temporada y adaptados a las necesidades de sus clientas.

"Gracias a ellas nos hemos mantenido tantos años"

"Me hace ilusión seguir, pero trabajo muchas horas. Solo descanso los domingos", reconoce la propietaria. "Me duele mucho por las clientas, que son muy fieles. Gracias a ellas nos hemos mantenido todos estos años", añade con gratitud.

Tras una vida dedicada al comercio, Felicidad Martínez se despide de la zapatería que fundó en 1990, un proyecto que inició con gran ilusión y esfuerzo. Ahora, tras 35 años en activo, FM Basic se prepara para bajar la persiana, dejando tras de sí una historia de amor y dedicación por el comercio de toda la vida.