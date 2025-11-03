Control a la construcción de la nueva Romareda: una empresa externa 'fiscalizará' sus cuentas

La operación Romareda está valorada, en estos momentos, en cerca de 175 millones de euros, alrededor de 150 como coste en efectivo y 24,5 por la cesión del derecho de superficie de los suelos donde se ubica el campo de fútbol, de propiedad municipal. Un proyecto estratégico en cuyo precio se incluyen tanto el derribo, ya completado, del vetusto estadio como su posterior reconstrucción, ya en marcha, así como la financiación de la construcción del Ibercaja Estadio, campo modular en el que el Real Zaragoza disputa sus partidos actualmente y en el que permanecerá, mínimo, hasta 2027.

Un baile de números que precisa de un control exhaustivo, ya que la sociedad Nueva Romareda, al ser de titularidad mayoritariamente pública (participan de ella ayuntamiento y DGA, además del Real Zaragoza como socio privado), está obligada por ley a someterse a una auditoría externa de sus cuentas anuales, fin para el que debe contratar a una empresa especializada.

Y ese es precisamente el último contrato menor que la SL ha sacado a concurso público, valorado en cerca de 50.000 euros (el IVA, que en principio pagará la adjudicataria, no está incluido). Así las cosas, la firma que se quede con el contrato deberá encargarse de realizar el balance anual de Nueva Romareda a partir ya de este 2025 y en los dos ejercicios posteriores, 2026 y 2027.

Con todo, las particularidades de la operación para la que se creó la sociedad mixta, que no son otras que la construcción del estadio, hacen que se haya introducido la posibilidad de prorrogar el contrato con la empresa especializada hasta dos anualidades más, 2028 y 2029. En tal caso, el precio final por llevar a cabo esta tarea ya rondaría los 100.000 euros, IVA no incluido.

Por tanto, la intención es la de poder adjudicar la auditoría en las próximas semanas para que la firma que acabe siendo la responsable de la misma pueda comenzar con su trabajo, que básicamente deberá "emitir una opinión sobre las cuentas anuales en su conjunto". Un documento que está compuesto por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, los flujos de efectivo, la memoria del ejercicio y el informe de gestión. En resumen, 'fiscalizar' las actividades de la sociedad Nueva Romareda.