El nuevo plan de arbolado urbano costará un millón de euros: “Cada zaragozano debe ver al menos tres árboles desde su casa”

Zaragoza va a invertir un millón de euros para darle color con árboles a 1.998 alcorques vacíos por toda la ciudad. La alcaldesa Natalia Chueca ha presentado este lunes, junto a la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, el Plan de Arbolado de Zaragoza 25-26. “Para que las ciudades ofrezcan una buena calidad de vida, que sean referentes en bienestar, cada ciudadano debe ver al menos tres árboles desde su domicilio, su distrito tiene que contar con un 30 % de distribución arbórea y vivir a menos de 300 metros de una zona verde o parque”, ha explicado.

Zaragoza debe ser referente medioambiental. Solo así será posible mejorar la salud de todos: “Trabajamos para que puedan disfrutar de infraestructuras verdes y de los beneficios que sin duda tienen para la salud, tanto física como mental. Queremos que todos los alcorques tengan árbol, y que sea la especie más adecuada en función del tamaño y del espacio disponible en la calle”.

El objetivo del consistorio es dar continuidad a los diferentes planes de plantación puestos en marcha a lo largo de los últimos años. De esta manera, la ciudad va a seguir recuperando la infraestructura verde urbana, un elemento clave para la sostenibilidad y el bienestar ciudadano que proporciona beneficios como la mitigación del efecto “isla de calor", la mejora de la calidad del aire y la conservación de la biodiversidad.

La novedad principal de este año pretende dotar al proceso de la máxima transparencia. Así, los ciudadanos podrán acceder a la información completa a través de un portal en la sede electrónica municipal en el que estarán disponibles, por distritos urbanos y barrios rurales, todas las posiciones arboladas que se recuperan, indicando la especie elegida para ese lugar y la semana prevista de plantación.

Árboles censados y geolocalizados

Cada una de las posiciones arboladas de la ciudad tiene una ficha de inventario y está perfectamente geolocalizada. Sin embargo, y tal y como explicaba la alcaldesa, la gestión del arbolado urbano incluye también la tala de árboles secos, enfermos o peligrosos, lo que genera, nuevos alcorques vacíos en la ciudad todos los años, que se intentan reponer de manera progresiva.

“Una vez más, nuestro Gobierno pone de manifiesto, con datos reales, el trabajo que se está realizando para recuperar el arbolado urbano de Zaragoza. Contamos con 171.684 posiciones arboladas urbanas, distribuidas en 90.000 árboles en viario y 81.684 en zonas verdes. El objetivo sigue siendo que, en todo alcorque en el que sea factible la supervivencia de un árbol, seamos capaces de reponerlo y de cuidarlo", ha explicado Chueca.

Es un reto complicado, porque la vida de los árboles en el medio urbano no puede ser nunca tan longeva ni fácil como en la naturaleza: “Los árboles en la ciudad se ven sometidos a numerosos hándicaps que, pese al empeño de los técnicos y las contratas municipales, limita sus posibilidades de supervivencia", ha añadido.

“La convivencia con el tráfico, las obras, el clima extremo de nuestra ciudad, las infraestructuras subterráneas, etcétera complican, a largo plazo, la esperanza de vida del arbolado urbano. Y es un factor que debemos tener en cuenta a la hora de elegir las ubicaciones, las especies y otros condicionantes de cada plantación”, ha comentado la alcaldesa.

Cada vez más zonas verdes

El Gobierno de Zaragoza ha decidido ampliar, en sucesivas campañas, el número de árboles que se plantan anualmente por parte de las contratas de conservación modificando los contratos el año 2024 o introducido otras fórmulas complementarias. De este modo se ha conseguido revertir la tendencia de los últimos años en los que se talaban más árboles que se plantaban.

"Nos estamos ocupando en renovar y mejorar todos los parques y zonas verdes de la ciudad. Lo hemos hecho con el Parque Grande José Antonio Labordeta y en breve van a empezar las obras en el Parque del Tío Jorge, cuya reforma están esperando los vecinos. Pronto podremos ver también el resultado del jardín botánico, donde estamos ultimando ya toda la reforma integral de este espacio de la naturaleza en el corazón de la ciudad", ha manifestado Chueca, quien también ha adelantado que se renovará el parque Pignatelli, todo para que sean pulmones verdes y espacios de bienestar para todos los vecinos y ciudadanos.