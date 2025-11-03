El restaurante de Zaragoza donde te puedes comer una mariscada con una botella de vino por 35 euros

A juzgar por su nombre y por su carta, Viento en popa bien podría ser un restaurante ubicado en una localidad cualquiera de la costa mediterránea. Pero no, aunque tampoco es descartable que exista algún local o chiringuito con el mismo nombre, este establecimiento que está causando sensación en redes está en Zaragoza.

El motivo no es otro que un vídeo colgado en TikTok en el que uno de sus chefs anuncia lo que es el buque insignia del negocio: una parrillada de marisco para dos personas, acompañada de una botella de vino, por 35 euros.

El vídeo, subido hace poco más de una semana, acumula más de 110.000 visualizaciones y toda una colección de elogios. La mariscada, según explica en el vídeo, tiene bogavantes, langostinos, gambas y chipirones. A juzgar por las reseñas y opiniones de los clientes, el local, ubicado en la plaza Utrillas, en el barrio de San José de la capital aragonesa, cuenta con una buena valoración de su público.

La parrillada de marisco es quizás su plato más popular, pero hay propuestas en la carta igual de atractivas. La sugerencia de la casa es el arroz con bogavante a un precio de 14,50 euros la ración. El Viento en popa también cuenta con una variada propuesta de raciones, un par de parrilladas por menos de 20 euros y platos a la plancha y varios arroces a precios competitivos completar una más que recomendable oferta culinaria.