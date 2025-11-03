Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más cierres en el centro de Zaragoza: una tienda de ropa baja la persiana en la calle Don Jaime

Después de 5 años, esta tienda dedicada a la moda sostenible dice adiós a Zaragoza

Cierre de la tienda Makanuï

Cierre de la tienda Makanuï / Noelia Esparcia

Noelia Esparcia

Los cierres de pequeños locales no dejan de verse en las principales calles del centro de Zaragoza, una realidad que refleja el difícil momento que atraviesa el comercio local, en las zonas históricamente más transitadas como la calle Alfonso, Don Jaime o San Miguel.

Cada vez son más los locales que cuelgan sus carteles de "se traspasa", "descuentos por cierre" o "venta de stock por jubilación" y echan la persiana, así, poco a poco las tiendas se van vaciando y las calles también. La última en decir adiós a una de las zonas más conocidas de Zaragoza ha sido una pequeña marca que apostaba por el movimiento "slow fashion".

"Makanuï", con un significado muy sentimental para su propietaria, "árbol" en hawaiano, ha cerrado sus puertas después de 5 años asentadas en la calle Don Jaime, número 37. La tienda de ropa, especializada en la moda sostenible, de ahí su propio nombre, como un símbolo natural, ahora ya se encuentra vacía, sin ninguna de sus prendas en el escaparate donde sigue colgado el cartel de "descuentos especiales por cierre".

Dicen adiós a Zaragoza

La tienda local, que lleva abierta desde febrero de 2020, y que paso una pandemia en plena apertura, ha salido hacia delante hasta ahora, con un cambio de propietaria. Ahora, su actual dueña echa la persiana de esta tienda tan especial de Zaragoza. En ella se podía encontrar desde ropa hasta zapatos o accesorios como pendientes y bolsos.

Los colores otoñales como el rojo o el marrón, a juego con la decoración de las hojas en su cristal, que aún se pueden ver colgadas a los lados, son los que vestían el escaparate estos últimos días antes de cerrar definitivamente su negocio estos días.

"Makanuï es moda distinta", así se definían en sus redes sociales, apostando por la sostenibilidad, siendo más respetuosas con el medio ambiente y vendiendo ropa de calidad y exclusiva para sus clientas. Además, para seguir apoyando esta causa una parte de sus beneficios iban destinados a la plantación de árboles.

El auge del "fast fashion" y el "ultra fast fashion", así como la inmediatez de la compra online, son los que más daño hacen a estos pequeños negocios de barrio que como Makanuï apuestan por marcas nacionales, como la española "Only" en sus tiendas.

