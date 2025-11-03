Tiempo en Zaragoza: el paso de varios frentes atlánticos traerán lluvias esta semana

Zaragoza ha estrenado el mes de noviembre con un tiempo plenamente otoñal y con temperaturas suaves, ligeramente superiores a lo habitual en contraste con el bajón térmico que se vivió a mediados de la semana pasada. Y así continuará siendo durante los próximos días, aunque con un ojo puesto en la llegada de varias borrascas que condicionarán la estabilidad meteorológica de la semana.

Este lunes la jornada volverá a ser agradable en la capital aragonesa, con máximas de 20 grados sin viento y con el cielo despejado. Será este próximo viernes cuando empiece a crecer la nubosidad con una madrugada además más fría que las anteriores, con valores que caerán hasta los 8 grados, dos menos que este lunes y casi cuatro respecto al fin de semana.

El miércoles entrará por el oeste de la península el primero de los frentes atlánticos que golpearán España esta semana. Las precipitaciones no serán ni mucho menos tan intensas como la pasada semana, cuando varios puntos de Andalucía sufrieron lluvias torrenciales, obligando a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a lanzar el aviso rojo por tormentas en Huelva.

Este primer frente húmedo viajará de oeste a este peninsular, dejando los acumulados más intensos en Galicia y en el noreste de España. En Zaragoza podrían darse lluvias en la última parte del día, aunque no se esperan, en este momento, lluvias de consideración. Las mayores precipitaciones de Aragón se concentrarán en la ribera alta del Ebro y sur de Huesca por la mañana, para extenderse por gran parte de la provincia oscense y de Teruel en el último tercio del día y ribera central del Ebro.

Llegan nuevos frentes

Este primer frente húmedo impactará en Aragón de manera más virulenta a partir de la madrugada del jueves, con lluvias generalizadas en la provincia de Huesca, Teruel y el entorno de Zaragoza. Sobre el entorno de la capital turolense incluso se producirán tormentas de consideración y precipitaciones localmente muy fuertes y rayos, según las previsiones de Meteored.

Al principio de la mañana esas tormentas muy fuertes se trasladarán a Huesca, con los principales focos centrados en el este de la provincia y el Pirineo. A partir del mediodía, las precipitaciones más intensas se desplazarán hacia Cataluña y el Mediterráneo, aunque todavía caerá alguna gota en puntos de la divisoria de Zaragoza y Teruel, la ibérica zaragozana y Cinco Villas.

El viernes entrará, de nuevo un segundo frente atlántico por el oeste peninsular que en Zaragoza y Aragón hará aumentar la inestabilidad y la nubosidad desde primeras horas del día y, aunque no se descarta alguna llovizna aislada, no será hasta el final del día y durante la madrugada cuando la amenaza será más palpable. La ribera del Ebro, ibérica zaragozana, Huesca y Pirineos serán las zonas con mayor riesgo de lluvias.

Mientras, las temperaturas en la capital aragonesa durante estos días se mantendrán por encima de los 20 grados hasta el jueves, cuando caerán 4 grados, hasta los 18 grados. Las mínimas también experimentarán un bajón el viernes, cuando se volverá a romper la barrera de los 10 grados.

Fin de semana

Aunque todavía restan muchos días, se espera que la entrada de un tercer frente atlántico vuelva a condicionar el fin de semana. En Zaragoza la previsión dice que las lluvias podrían concentrarse por la mañana, aunque no dejará sumar unos acumulados modestos, de entre 2 y 5 litros por metro cuadrado. Durante el resto del día, el cielo se despejará gracias a la entrada del cierzo moderado, con rachas de hasta 50km/h, que se mantendrá también el domingo.

Para el último día de la semana, el cielo estará parcialmente despejado, con una máxima de 17 grados y una sensación térmica que podría ser algo inferior por el viento. No se esperan lluvias este día.