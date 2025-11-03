Zaragoza contiene el 'basurazo': sus ciudadanos pagan 46 euros menos que la media nacional

La tasa de basuras que recaudan los ayuntamientos españoles se sitúa este 2025 en los 116,32 euros anuales de media por hogar. El importe supone un incremento del 16,2% en relación a la cuota doméstica media del pasado 2024 (100,12 euros). Un aumento "muy por encima" al del Índice de Precios de Consumo (IPC) y que materializa la "subida más importante" de la década de este polémico tributo municipal, apodado popularmente como basurazo tanto a izquierda como a derecha del arco político e implementado por mandato europeo. En cambio, las tres capitales aragonesas aparecen lejos de esos parámetros, con Zaragoza con 70,14 euros de media, Huesca con 77,71 euros y Teruel situado en los 69,8.

Las valoraciones se extraen del nuevo informe Las tasas de residuos en España 2025, elaborado por la fundación ENT. La entidad catalana, con prestigiosos estudios en el campo de los residuos y con un observatorio fiscal de residuos que ha trabajado con ministerios estatales, ha calculado la tarifa de la tasa a partir de las ordenanzas fiscales de una muestra de 131 ayuntamientos españoles, 49 de ellos capitales de provincia, donde ha puesto especial énfasis.

En el caso aragonés, además de Zaragoza, Huesca y Teruel, se han utilizado estudiado las cifras, en diferentes niveles, de las tasas en Ejea de los Caballeros, Calatayud, Boltaña, Grañén y Visiedo. A tal efecto, el informe delimita un hogar tipo –valor catastral de 64.295 euros, habitado por dos personas de entre 20 y 59 años y situado en un centro urbano con 75 metros cuadrados– a partir de los parámetros más comunes y le aplica la tarifa de cada ciudad, contemplando en ella tanto la recogida como el tratamiento de los residuos.

La conclusión de los investigadores es clara: el encarecimiento de este 2025 "es el más notorio" desde el inicio de los análisis diez años atrás, explica a este diario el doctor en Ciencias Ambientales Ignasi Puig, director del informe –cuya autoría es de Gerard Marina– y fundador de ENT. Ahora bien, después de años por debajo del IPC, se espera que la tasa siga subiendo en ejercicios venideros. Ya que, de media, sus ingresos sólo logran cubrir a estas alturas un 65,5% de sus costes, mientras que la ley actual, de 2022, obliga a una cobertura de costes del 100%.

El caso de Zaragoza

"Sorprende que muchos ayuntamientos no cubran con los ingresos de la tasa aún sus gastos, tal y como exige la Ley", agrega Puig. El experto vincula la lenta aplicación del gravamen con la polvareda que ha levantado en los municipios y con que "queda un año y medio para las próximas elecciones municipales". En cambio, el caso de Zaragoza es distinto por varios factores.

Cuota media anual de la tasa de basuras por capitales de provincia. / EL PERIÓDICO

En primer lugar, conviene subrayar que otra de las obligaciones que establece la reciente norma estatal reside en crear dos tasas diferenciadas, recogida y tratamiento, algo que la capital aragonesa viene haciendo desde hace más de dos décadas, y también tiene dos ordenanzas diferentes, aunque a los ciudadanos la factura les llegue con un concepto único.

En ese sentido, la concejala de Hacienda, Blanca Solans, subraya que Zaragoza es una ciudad "vanguardista", lo que le ha permitido adaptarse a la ley de forma mucho más rápida y continuista que en el caso de otros municipios. Es por ello que las dos últimas ordenanzas fiscales, la de este año y la del próximo (que se acaba de aprobar con los votos de su socio preferente, Vox), reflejan un crecimiento medio conforme al IPC. Este próximo 2026, del 2,8%.

La cobertura del total de los costes es, de hecho, uno de los dos grandes objetivos de la ley estatal que transpone una directiva europea para que los 8.132 municipios españoles establezcan la nueva tasa desde abril de este 2025. El vaciado de presupuestos municipales realizado por ENT arroja este año unos ingresos medios por la tasa de 3.487,70 frente a 5.324,53 millones de gastos, lo que implica una cobertura del 65,5%, 12 puntos más que el pasado 2024 (53,6%).

De vuelta a la capital aragonesa, el déficit también se ha ido reduciendo paulatinamente en los dos últimos años. En 2023, los ingresos por la tasa de las basuras (incluye recogida y tratamiento) ascendían a 32,4 millones de euros, arrojando un déficit del 30% respecto a los gastos. La previsión de ingresos de 2026 es de 46,7 millones de euros, lo que haría que el déficit se situase en algo más del 10%. En el caso del agua, la misma subida del IPC aprobada recientemente sí permitirá, prácticamente, equilibrar ingresos y gastos.

4,4 millones de déficit en 2026

¿Y cuál es ese déficit, en términos absolutos? En el caso de Zaragoza, el próximo año todavía será de 4,4 millones de euros. Una cifra que Solans justifica en base al nuevo impuesto al vertedero que han tenido que incorporar, en vigor desde el 1 de enero de 2023. Para el consistorio zaragozano, supone en torno a cinco millones anuales, que en ese 2023 sí repercutieron al ciudadano para avanzar en la consecución de los objetivos de la norma estatal, que generó "mucho más déficit". Solans justifica de esta forma el basurazo aprobado hace dos años, que rondó el 24%, aunque la media de lo que va de legislatura se ha equilibrado en torno a una subida del 30% en las basuras.

En datos absolutos, fuentes municipales señalan que estas tasas estuvieron sin actualizarse entre 2014 y 2023, década en la que los costes vinculados al tratamiento se incrementaron un 79%, más de ocho millones, de los cuales la mitad corresponden al impuesto al vertedero. Sin embargo, Solans considera que el esfuerzo del Ayuntamiento de Zaragoza, que reconoce que conlleva un "desgaste político", debe ser acompañado por inversiones estatales.

En este 2025, el tributo ya no ha repercutido en los ciudadanos y ha estado incluido en una partida presupuestaria, y en 2026 seguirá así, bien se alcance un nuevo acuerdo de cuentas con Vox –todo indica que será así–, bien se tengan que prorrogar las actuales. Y Solans pide que esos cinco millones, que cubrirían el déficit de 4,4 millones previsto, sean aportados de forma directa desde el Estado.

Infraestructuras pendientes y bonificaciones

Además, la concejala recuerda que otra de las obligaciones de la norma estatal de residuos habla de acometer una serie de infraestructuras relacionadas, especialmente, con los bioresiduos (nuevos contenedores, campañas de sensibilización y comunicación, etc.). Hasta 2030, la previsión de la capital aragonesa es invertir en torno a 30 millones, 20 de ellos con fondos propios y 9,2 millones captados de los fondos europeos NextGeneration. "Si se nos garantizan esos cinco milolones, podemos reinvertirlos en pagar otras inversiones a las que obliga la ley", concluye Solans.

Y es que el segundo objetivo legal pasa por impulsar el pago por generación para desarrollar el principio de quien contamina, paga. "Los avances que vemos en este sentido son muy tímidos", lamenta Puig. El investigador condiciona la mejora del reciclaje a la recogida de residuos vía contenedores inteligentes o puerta a puerta, fórmulas que los grandes ayuntamientos estudian implantar de manera incipiente, acciones que Zaragoza sí está incluyendo en los últimos años.

Siguiendo con el caso de la capital aragonesa, el cálculo de la subida del IPC corresponde a un hogar medio, de tres personas, por lo que hay que atender a las distintas particularidades de cada casa. En ese cálculo, la actualización de las tasas de basuras supone un extra de 2,8 euros anuales por vivienda en 2026, aunque existen una serie de bonificaciones. Por ejemplo, las familias más vulnerables tienen bonificada esta tasa al 100% y otros hogares, en función de sus ingresos, tienen rebajas del 50% o del 12,5%.

En cuanto a los criterios de progresividad que se aplican en Zaragoza, en relación a ese principio de quien contamina, paga, desde el consistorio reconocen la dificultad de individualizarlo. Con todo, en la actualidad existen dos tramos que se calculan en función del consumo medio diario de agua, del que se extrapolan los habitantes de esa vivienda y, por tanto, se hace una estimación en base a la cual se calcula una progresividad en la tarifa por la cantidad de residuos que generan.