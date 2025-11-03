Zaragoza quiere ser más verde: así se distribuirán 2.000 nuevos árboles barrio a barrio

Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, ha presentado esta mañana el plan de arbolado municipal, que comenzará de manera inmediata y repartirá cerca de 1.998 nuevos ejemplares por todos los barrios de la ciudad para superar los 171.000 árboles repartidos por todas las calles de la capital. Las zonas con mayor número de unidades son El Rabal (363), Sur (228), Casco Histórico (194) y Torrero - La Paz (193), que en conjunto concentran más de la mitad del total.

En este sentido, un portal en la sede electrónica municipal permitirá conocer, árbol por árbol, por distritos y calles, la ubicación exacta de cada nuevo ejemplar, así como la semana de plantación prevista

Otras zonas con cifras destacadas son Centro (133), San José (108), Actur - Rey Fernando (93), La Almozara (91) y Santa Isabel (89).

En el rango medio aparecen Delicias (80), Universidad (78), Las Fuentes (71), Oliver-Valdefierro (57) y Casablanca (48), mientras que las juntas vecinales y barrios más pequeños presentan cifras mucho más reducidas. Por debajo de 40 unidades se encuentran Casetas (39), Monzalbarba (34), La Cartuja Baja (21), Garrapinillos (18), Venta del Olivar (14) y Miralbueno (12).

Finalmente, San Gregorio (10), Movera (8), San Juan Mozarrifar (5), Torrecilla de Valmadrid (3) y Alfocea, Montañana, Villarrapa y Juslibol - El Zorongo (2 cada uno) son las zonas con menor número de alcorques.

El plan no solo consiste en plantar nuevos árboles, sino en asegurar que cada ejemplar esté en el lugar adecuado. Para ello, se analiza si conviene replantar en un alcorque y, en caso afirmativo, si se mantiene la misma especie o se elige otra más adaptada al clima semiárido de Zaragoza. Además, se busca diversificar las especies para aumentar la resiliencia del ecosistema urbano: “el árbol adecuado en el lugar apropiado”.

Cada alcorque también recibirá mejoras en el suelo, optimizando la infiltración, la calidad del sustrato, la retención de agua y el riego, garantizando que los árboles tengan las mejores condiciones para crecer.

Especies adaptadas a cada barrio y característica

Zaragoza va a plantar un total de 34 especies y variedades diferentes, entre las que destacan:

Arce campestre

Almez

Árbol del amor

Jabonero de la China

Cinamomo

Morera sin fruto

Árbol del ámbar

Plátano de sombra

Peral de flor

Con este plan, Zaragoza no solo aumentará su arbolado urbano, sino que reforzará la biodiversidad y la calidad de vida de sus barrios, creando calles más verdes y frescas para todos.