¿Por qué un zaragozano paga casi 220 euros menos que un valenciano por las basuras?

Dos hogares españoles de exactamente las mismas características pueden llegar a tributar tasas de basuras anuales entre las que medien hasta 230 euros de diferencia. Exactamente, hasta 230,69 euros anuales, que este 2025 es la distancia entre la cuota doméstica del tributo más baja –Toledo (56,87 euros anuales)– y la más alta –Valencia (287,56 euros por año)– para un mismo hogar tipo analizado en un nuevo informe estatal de referencia, elaborado por la fundación ENT. En dicho documento, que analiza 131 ayuntamientos, se detiene especialmente en 49 capitales de provincia (a excepción de Soria y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y sin contabilizar para la media a Las Palmas, que no tiene una figura específica para las cuotas domésticas).

Y las aragonesas ocupan la parte baja de la tabla, que en este caso significa que tienen tasas más baratas para el bolsillo de sus ciudadanos. Huesca, con 77,71 euros, ocupa el puesto más alto, el 37 de 48. Zaragoza está aún más abajo, en el número 40 (70,14 euros de media) y Teruel es la más barata del territorio, con 69,8 euros y en el puesto 42. Es decir, la diferencia entre la tercera ciudad más grande de España en población, Valencia, es la más cara, y en ella se pagan cerca de 220 euros más que en la cuarta, Zaragoza.

El resultado del informe es que hogares idénticos tributan tasas anuales muy dispares en función de la capital de provincia. Las tres con medias anuales más elevadas para el hogar tipo definido son la citada Valencia (287,56 euros); Gerona (238 euros); y Tarragona (236,29 euros). Las tres con medias más bajas, Toledo (56,87 euros), Palencia (57,41 euros) y León (62,53 euros/año).

Barcelona y Madrid arrojan cuotas anuales de 144,40 euros y 102,41 euros al año, respectivamente. Otras grandes capitales similares a Zaragoza también están por encima, como Bilbao (194,6 euros), Málaga (129,4 euros) o Sevilla (88,88 euros).

Disparidad en el cálculo

El director de la investigación de ENT, Ignasi Puig, muestra su sorpresa por "la gran heterogeneidad de la tasa entre ciudades". Un elemento influyente en esa heterogeneidad entre cuotas domésticas de la tasa, y por lo tanto conflictivo, es la disparidad de los métodos de cálculo. Los expertos coinciden en señalar que cada municipio es un mundo. Por ejemplo, los costes del servicio de recogida de residuos, y consecuentemente la tasa, se encarecerán en las ciudades más pobladas, así como disminuirán proporcionalmente en localidades con concentración residencial en relación a urbes con dispersión de viviendas.

Cuota anual media de la tasa de basuras en las capitales de España. / EL PERIÓDICO

Algunos especialistas, incluso, se atreven a mostrarse críticos con los métodos de cálculo de la tasa. Es el caso de Benjamí Anglès, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la UOC (Universidad Abierta de Cataluña, por sus siglas en catalán), quien ve claro que el tributo acabará en los tribunales por parte de algún gran propietario al que se le cobre la tasa y pueda demostrar que no es él quien genera los residuos. "Estamos ante un caso similar al de la plusvalía (que acabó anulada por el Constitucional con devoluciones millonarias de los ayuntamientos)", estima el profesor.

Sería el caso, por ejemplo, de un propietario al que se le cobre la tasa vinculada a su inmueble sin ser él quien produce la basura. Desde la óptica de los consistorios, "es razonable", afirma el profesor, que utilicen para la tasa un censo tan consolidado como el del IBI o el del consumo de agua (en base a esto último se calcula en Zaragoza), "porque crear un censo desde cero sólo para los residuos sería costosísimo". Ahora bien, extrapolar una potencial generación de residuos a partir de un valor catastral o un consumo de agua "es una ficción más que dudosa", reprueba Anglès.