Adiós a la tarjeta bus en Zaragoza: llega su nueva alternativa

La nueva contrata del autobús urbano de Zaragoza tiene por delante el reto de digitalizar por completo la tarjeta bus, que tiene los días contados. Según los pliegos de condiciones, en 2030 podría desaparecer o, al menos, tener un uso anecdótico. Con un precio inicial de 1.187 millones de euros, la futura concesionaria deberá utilizar las nuevas tecnologías para mejorar el servicio. Para ello, el contrato contempla el acondicionamiento de todas las paradas del bus para garantizar una "correcta accesibilidad", la digitalización de la información al usuario con postes inteligentes y pantallas informativas en todas sus marquesinas y el uso de tarjetas bus virtuales.

La nueva contrata entrará en vigor en enero de 2027, al menos ese es el objetivo. A partir de entonces, la empresa que resulte ganadora del contrato más importante del Ayuntamiento de Zaragoza tendrá tres años para modernizar su sistema de pago. Aunque la tarjeta tradicional no desaparecerá del todo, si que se potenciará el uso de la virtual, que podrá descargarse en los teléfonos y tendrá que ser compatible con otras municipales, como la Tarjeta Ciudadana, la del Consorcio de Transporte, o la futura plataforma Maas (Mobility as a Service).

En realidad, el autobús urbano ya puede pagarse con el teléfono móvil. La digitalización de la famosa tarjeta roja se puso en marcha en 2023, aunque solo puede utilizarse en el bus, puesto que el tranvía todavía tiene que subirse al carro de la digitalización y adecuar sus máquinas validadoras. Lo ideal sería poder pagar con una tarjeta digital todos los transportes.

El uso del billete virtual es sencillo. Solo hay que descargarse la aplicación móvil de Avanza y recargarla. Cada vez que se utiliza se genera un código QR de acuerdo con el tipo de viaje y cantidad de personas que vayan a acceder. La app incluye los mismos descuentos de los que disfruta el usuario con su tarjeta física.