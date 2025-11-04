El albergue de Zaragoza bate récords: se multiplica la demanda de mujeres y prevé cerrar el año con más de 40.500 estancias

Acogida y reinserción. Son los fines que hay detrás el Albergue Municipal de Zaragoza, un centro dirigido a personas sin hogar que desde hace más de un año y medio tiene de fondo el ruido de las obras que se pusieron en marcha en febrero de 2024 para mejorar los espacios y ampliar el número de plazas disponibles. Pero mientras se acomete la reforma, que se estima que llegará a su término a finales de este año, y ante una situación de sinhogarismo cada vez más alarmante en la ciudad, que ha alcanzado cifras históricas, este recurso sigue operativo.

El esfuerzo que hace es, en palabras de la concejal de Políticas Sociales, Marian Orós, "grandísimo". De hecho, según los datos del ayuntamiento, a 31 de octubre de 2025 ya había atendido cerca de un 27% más de estancias ordinarias que en todo 2024: frente a las 26.598 del año pasado, 33.767 en lo que va de este. La previsión del consistorio es alcanzar las 40.543 a final de diciembre, lo que representa un aumento de un 52,5% aproximadamente.

En detalle, a finales del pasado mes de octubre el albergue había registrado un total de 33.767 estancias ordinarias, de las que una gran mayoría (25.524) son de hombres y 8.243 se corresponden a mujeres. Unas cifras que, ha remarcado Orós, se refieren a las permanencias registradas, no al total de personas atendidas, ya que los tiempos de atención en estos recursos varías según la persona. Según ha concretado, la estancia media es de 24 días, aunque un 30% de los atendidos están más de 60 días y, algunos, varios meses.

Las cifras actuales, sin que el año haya llegado a su final, superan con creces a las registradas en todo 2024, lo que pone en evidencia el esfuerzo destinado desde el Albergue Municipal a atender el sinhogarismo ante el aumento de personas en situación de calle en Zaragoza. En concreto, el año pasado se registraron en total 25.598 estancias ordinarias, de las que 21.702 fueron de hombres, menos de las que hay registradas ahora. Cabe destacar el incremento de las de mujeres, que han subido un 68% en menos de un año: frente a las 4.896 que se atendieron en 2024, en los diez primeros meses de 2025 ya se han atendido 8.243.

El incremento de estancias ordinarias todavía es mayor si se compara con las registradas hace dos años, en 2023. Las cifras totales de todo el año fueron entonces de 25.654, con una nueva mayoría de hombres (21.316) y una minoría de mujeres (4.338).

Ante esta situación, la previsión que realizan desde el consistorio es que a finales de año el número de estancias será de 40.543, lo que representa un aumento de un 52,5% aproximadamente respecto al año pasado y casi un 60% (un 58%) si se compara con los datos de 2023. Según las estimaciones del consistorio, de ese total de más de 40.500 habrá 30.646 que serán de hombres y casi 10.000 (9.897) de mujeres.

Orós ha expresado que este incremento de cifras es "la consecuencia" de que a Zaragoza, igual que a otras ciudades de España, hayan llegado nuevos perfiles de personas sin hogar, mayoritariamente jóvenes. La concejal ha incidido en que una gran parte de los mismos son personas solicitantes de protección internacional que deberían ser atendidas por el Gobierno de España. Con todo, ha señalado que, ante esta situación de incremento del sinhogarismo, el consistorio ha aumentado el esfuerzo de sus servicios sociales para dar respuesta a la nueva situación.

En esta línea, la concejal ha indicado que, hasta 2019, el Albergue Municipal era un espacio de pernoctación temporal en el que las personas en situación de calle solo podían estar un máximo de 6 días cada tres meses. La estancia media hoy es de 24 días.