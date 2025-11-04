Cierra una icónica cafetería en pleno casco antiguo de Zaragoza: "Gracias por estos 7 años inolvidables"

Los cierres no cesan en Zaragoza, no solo los podemos ver en diferentes tiendas de ropa, sino también en negocios locales dedicados a la gastronomía y al dulce, que después de muchos años en el mismo sitio, y siendo ya un lugar emblemático de la ciudad, echan la persiana.

El pasado lunes, día 27 de octubre fue el último día de Luis y Sonia en su cafetería. "Gracias por estos 7 años inolvidables". Escribían en una carta que han dejado enmarcada en la puerta del que ha sido su negocio estos últimos años: la cafetería Ceres.

Se dedicaban especialmente a los dulces, y allí se podía encontrar mucho más que chocolate con churros. También tenían diferentes tipos de batidos, con una gran variedad de toppins, cafés, torijas y rosquillas o multitud de tartas de todos los sabores inimaginables, como por ejemplo la tarta de queso o la carrot cake. Aunque desde hacia tiempo también hacían los famosos Bubble Waffles.

Despedida con una emotiva carta

Ubicada en pleno centro de la capital aragonesa, más concretamente en la Calle de Antonio Candalija, número 3, y siendo ya un clásico. Esta cafetería ya se encuentra con la persiana bajada y sin su icónica terraza en la que te podías tomar un café al sol. Aunque aún se puede leer en sus cortinas su lema "date un capricho en Ceres", que nadie podrá olvidar, ya sea zaragozano o visitante.

Carta de despedida en la cafetería Ceres / Miguel Ángel Gracia

"Hoy cerramos una etapa muy especial de nuestras vidas", así comienza la despedida de los dueños de la Cafeteria Ceres. No solo de su negocio, sino de todas las personas les han acompañado a lo largo de estos años. "Queremos dar las gracias de corazón a nuestros clientes, amigos y vecinos por todo el apoyo y compañía día tras día".

Después de mucho trabajo, pasar por buenos y malos momentos, y superar la pandemia del Covid-19, llega su jubilación, que es el motivo por el que dicen adiós a esta calle tan transitada de Zaragoza. "Nos llevamos el cariño, las conversaciones y cada recuerdo compartido con todos vosotros".

Y con el corazón encogido y bastante emocionados ponen fin a esta etapa de su vida así. "Nos despedimos con mucha emoción sabiendo que esta cafetería siempre formara parte de nuestra historia y, esperamos, también de la vuestra".